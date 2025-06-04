  1. Home
  2. Webináre Xe Business pre globálne platobné riešenia - Xe

Webináre o platbách v ERP

Naučte sa zefektívniť účtovníctvo pomocou integrovaných platobných funkcií a FX riešení pre ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Objavte silu vstavaných platieb

Zistite, ako zefektívniť platby dodávateľom v systéme Microsoft Dynamics 365 Business Central pomocou integrovaného platobného riešenia Xe. Zjednodušte pracovné postupy, využite výhody overovania bankových údajov v reálnom čase a automatizované reportovanie pre zvýšenie efektivity.

Sledujte na požiadanie
Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Finance

Automatizujte proces fakturácie a platieb

Zistite, ako automatizovať spracovanie faktúr pomocou OCR a potom spracovať platby v rámci Dynamics 365 Finance. Pozrite si živé ukážky od expertov spoločností Xe a Microsoft, ktoré vám ukážu, ako optimalizovať pracovný postup v oblasti platieb.

Sledujte na požiadanie
ERP Integrations with Xe

Chcete vidieť naše ERP riešenie v praxi?

Zjednodušte svoje operácie a globálne platby pomocou ERP riešenia od spoločnosti Xe. Vyskúšajte na vlastnej koži, ako bezproblémovo sa naša integrovaná platobná technológia integruje do vášho ERP systému, čím zvyšuje efektivitu a šetrí váš čas. Ste pripravení transformovať svoje podnikanie?