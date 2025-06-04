- Home
- Platobné API pre firmy a spracovanie medzinárodných platieb – Xe
Posilnenie postavenia podnikov všetkých veľkostí
Platobné API pre globálne transakcie
Integrujte platobné rozhranie API od spoločnosti Xe priamo do svojej platformy pre bezpečné a efektívne medzinárodné platby. Ako popredné platobné API riešenie pre firmy, naše API zjednodušuje cezhraničné transakcie a šetrí vám čas a peniaze.
Dôverujú nám svetoví lídri v odvetví
Pridajte sa k firmám na celom svete, ktoré sa spoliehajú na Xe pre bezpečné, rýchle a spoľahlivé prevody peňazí.
Posielajte peniaze do viac ako 220 krajín pomocou API od Xe
Pomáhame firmám všetkých veľkostí dosiahnuť ich ciele zjednodušením medzinárodných platieb. Integráciou platobného rozhrania API od spoločnosti Xe priamo do vašej platformy môžete posielať platby do viac ako 220 krajín, ušetriť na bankových poplatkoch a využívať konkurencieschopné výmenné kurzy.
Pre vašich zákazníkov a partnerov je to vynikajúci spôsob, ako zvýšiť príjmy tým, že na svojej platforme ponúknete možnosti medzinárodných platieb.
Jednoduchá integrácia pre vývojárov
Poskytujeme nástroje a zdroje, ktoré vášmu tímu uľahčia integráciu rozhrania Xe Payments API.
Prostredie sandboxu
Naše sandbox prostredie vám umožňuje testovať integrácie bez ovplyvnenia živých dát alebo bankových systémov.
Dokumentácia k vývojárskemu API
Naša dokumentácia k API obsahuje ľahko zrozumiteľné pokyny a príklady kódu na zjednodušenie implementácie pre vývojárov.
Zákaznícka podpora
Po nastavení vám pridelíme správcu účtu, ktorý vám pomôže s akýmikoľvek otázkami, ktoré by ste mohli mať.
Fintech, elektronický obchod a cestovný ruch
Výhody platobného rozhrania API pre vašu firmu
Posielajte peniaze do viac ako 220 krajín: Umožnite globálne platby priamo z vašej platformy, čo zabezpečí pohodlie pre vás aj vašich zákazníkov.
Bezproblémová integrácia: Jednoducho integrujte naše platobné rozhranie API do svojej platformy a vytvorte riešenia, vďaka ktorým sa vaši zákazníci budú vracať.
Konkurenčné výmenné kurzy: Využite naše konkurencieschopné kurzy na konverziu finančných prostriedkov kedykoľvek si to vaše podnikanie vyžaduje.
Dodatočný príjem: Odomknite príležitosti s možnosťami medzinárodných platieb.
Výkonné API, ktoré vám pomôže automatizovať platby
Presné transakcie: Udržte svojich zákazníkov spokojných rýchlymi, bezpečnými a bezchybnými transakciami, ktoré eliminujú riziká manuálnej manipulácie.
Automatizácia faktúr: Zjednodušte si správu zahraničných faktúr pomocou automatizovaného vytvárania, odosielania, spracovania platieb a sledovania faktúr.
Priame bankové platby: Posielajte peniaze priamo na bankové účty vášho dodávateľa a uskutočňujte rýchle a bezproblémové obchodné platby.
Ako začať s platobným rozhraním API
Zjednodušte si svoje globálne platobné procesy v štyroch jednoduchých krokoch:
Vytvoriť účet
Kontaktujte nás a nastavte si účet Xe Sandbox a pozrite si naše rôzne riešenia.
Testovanie a integrácia
Využite našu rozsiahlu dokumentáciu na testovanie a integráciu platobného API priamo do vašich produktov.
Overiť a spustiť
Skontrolujte si integráciu, aby ste sa uistili, že funguje hladko a ste pripravení na spustenie!
Spracovanie platieb
Po spustení naše API automatizuje transakcie, čím vám ušetrí čas a zníži manuálnu záťaž.
Vytvorené pre škálovateľnosť a spoľahlivosť
Zistite, prečo je platobné API od spoločnosti Xe najlepšou voľbou pre vaše globálne obchodné prevody:
Škálovateľné
Náš RESTful API dizajn podporuje efektívny vývoj, testovanie a škálovanie s rastom vášho podnikania.
Bezpečné
Špičkové šifrovacie a bezpečnostné postupy v odvetví zabezpečujú ochranu vašich transakcií a údajov.
Spoľahlivý
Vďaka viac ako 30-ročným skúsenostiam v oblasti medzinárodných platieb poskytuje spoločnosť Xe presné, spoľahlivé a výsledky.
Kontaktujte našich expertov na API
Kontaktujte nás ešte dnes a preberte s nami vaše špecifické potreby. Vďaka platobnému rozhraniu API od spoločnosti Xe môžete zefektívniť spracovanie globálnych platieb, znížiť náklady a poskytnúť svojim zákazníkom bezproblémový zážitok.
Otázky týkajúce sa platobného rozhrania API
Platobné rozhranie API od spoločnosti Xe pomáha firmám integrovať možnosti medzinárodných platieb priamo do ich vlastnej platformy. Umožňuje vám a vašim zákazníkom vykonávať globálne transakcie v reálnom čase s konkurencieschopnými výmennými kurzami a spoľahlivým spracovaním.
Áno. Pre zjednodušenie procesu integrácie poskytujeme nástroje a zdroje, ako napríklad:
Kompletná dokumentácia API s ukážkami kódu
Pieskovisko pre bezpečné testovanie
Podpora vyhradeného správcu účtu
Ak chcete integrovať platobné rozhranie API od spoločnosti Xe, postupujte podľa týchto štyroch jednoduchých krokov:
Vytvorte si účet Xe a požiadajte o prístup do sandboxu.
Na otestovanie a integráciu API použite dokumentáciu.
Dokončite overenie a spustite zverejnenie.
Začnite spracovávať automatizované globálne platby!
Platobné API je navrhnuté tak, aby sa prispôsobovalo rastu vášho podnikania. Či už ste startup alebo podnik, platobné API podporuje transakcie s vysokým objemom bez toho, aby to obetovalo jeho výkon.
Áno. Platobné API od Xe podporuje automatizáciu faktúr, takže môžete efektívne vytvárať, odosielať, spracovávať a sledovať faktúry, a to všetko vo vašom systéme.
Ak chcete s niekým hovoriť o cenách, kontaktujte nás a preberte s nami, ako vám môžeme čo najlepšie pomôcť. Člen tímu Xe vás bude kontaktovať, aby s vami našiel plán, ktorý bude zodpovedať vašim obchodným cieľom.
Ak potrebujete pomoc s integráciou, kontaktujte svojho vyhradeného správcu účtu. Budú vám vedieť poskytnúť špecializovanú pomoc súvisiacu s nastavením alebo s akýmikoľvek ďalšími otázkami, ktoré by ste mohli mať.