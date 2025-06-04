  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. SDG

sdg
SDG - Sudánska libra

Sudánska libra je mena Sudán. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Sudánska libra je kurz SDG na USD. Kód meny pre Libry je SDG a symbol meny je ج.س.. Nižšie nájdete kurzy Sudánska libra a prevodník mien.

Vyberte menu

sdg
SDGSudánska libra

Štatistiky Sudánska libra

NázovSudánska libra
SymbolLibra
Menšia jednotka1/100 = piastry
Symbol menšej jednotkypiastry
Najlepšia konverzia SDGSDG na USD
Najlepší graf SDGGraf SDG na USD

Profil Sudánska libra

MinceČasto používané: piastry1, piastry5, piastry10, Libra20, Libra50
BankovkyČasto používané: Libra1, Libra2, Libra5, Libra10, Libra20
Centrálna bankaCentrálna banka Sudánu
Používatelia
Sudán

Prečo vás zaujíma SDG?

Chcem...

Prihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SDGZískať kurzy SDG do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SDG pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.570
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789751
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670994

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%