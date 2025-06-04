SDG - Sudánska libra
Sudánska libra je mena Sudán. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Sudánska libra je kurz SDG na USD. Kód meny pre Libry je SDG a symbol meny je ج.س.. Nižšie nájdete kurzy Sudánska libra a prevodník mien.
Štatistiky Sudánska libra
|Názov
|Sudánska libra
|Symbol
|Libra
|Menšia jednotka
|1/100 = piastry
|Symbol menšej jednotky
|piastry
|Najlepšia konverzia SDG
|SDG na USD
|Najlepší graf SDG
|Graf SDG na USD
Profil Sudánska libra
|Mince
|Často používané: piastry1, piastry5, piastry10, Libra20, Libra50
|Bankovky
|Často používané: Libra1, Libra2, Libra5, Libra10, Libra20
|Centrálna banka
|Centrálna banka Sudánu
|Používatelia
Sudán
Sudán