BAM - Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka

Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka je mena Bosna a Hercegovina. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka je kurz BAM na USD. Kód meny pre Konvertibilné marky je BAM a symbol meny je KM. Nižšie nájdete kurzy Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka a prevodník mien.

Štatistiky Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka

NázovBosniansko-hercegovinská konvertibilná marka
SymbolKM
Menšia jednotka1/100 = fenig
Symbol menšej jednotkyfenig
Najlepšia konverzia BAMBAM na USD
Najlepší graf BAMGraf BAM na USD

Profil Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka

Prezývkyконвертибилна марка (Serbian)
MinceČasto používané: fenig5, fenig10, fenig20, fenig50, KM1, KM2, KM5
BankovkyČasto používané: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
Centrálna bankaCentrálna banka Bosny a Hercegoviny
Používatelia
Bosna a Hercegovina

Prečo vás zaujíma BAM?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17643
GBP / EUR1.14652
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34880
USD / CHF0.789841
USD / CAD1.36683
EUR / JPY184.254
AUD / USD0.670880

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%