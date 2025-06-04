BAM - Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka
Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka je mena Bosna a Hercegovina. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka je kurz BAM na USD. Kód meny pre Konvertibilné marky je BAM a symbol meny je KM. Nižšie nájdete kurzy Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka a prevodník mien.
Štatistiky Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka
|Názov
|Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka
|Symbol
|KM
|Menšia jednotka
|1/100 = fenig
|Symbol menšej jednotky
|fenig
|Najlepšia konverzia BAM
|BAM na USD
|Najlepší graf BAM
|Graf BAM na USD
Profil Bosniansko-hercegovinská konvertibilná marka
|Prezývky
|конвертибилна марка (Serbian)
|Mince
|Často používané: fenig5, fenig10, fenig20, fenig50, KM1, KM2, KM5
|Bankovky
|Často používané: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Centrálna banka
|Centrálna banka Bosny a Hercegoviny
|Používatelia
Bosna a Hercegovina
