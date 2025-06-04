MXN - Mexické peso
Mexické peso je mena Mexiko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mexické peso je kurz MXN na USD. Kód meny pre Pesos je MXN a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Mexické peso a prevodník mien.
Ako jedna z najstarších mien v Severnej Amerike, pôvodný mexický peso nasledoval dizajn španielskeho strieborného dolára a osemdielneho. Bol oficiálnym zákonným platidlom v USA (do roku 1857) a Kanade (do roku 1854). Peso bolo potomkom pôvodných ôsmich kusov, ktoré španielska vláda vydala v Mexiku, ktoré Mexiko naďalej používalo ako menu po nezávislosti. Pôvodne stabilná a bezpečná mena, inšpirovala dizajn amerického dolára, ktorý bol vydaný na parite s mexickým pesom. V roku 1993, po niekoľkých rokoch inflácie a devalvácie, Bank of Mexico zmenila svoje menové politiky a zaviedla novú menu nazvanú Nuevo Peso (Nové peso). Hodnota sa zmenila na 1 000 starých pesos, ktoré sa stali jedným Nuevo Peso. V roku 1996 sa termín 'Nuevo' zrušil a teraz sa jednoducho nazýva mexické peso (MXN).
Štatistiky Mexické peso
|Názov
|Mexické peso
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia MXN
|MXN na USD
|Najlepší graf MXN
|Graf MXN na USD
Profil Mexické peso
|Prezývky
|lana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
|Mince
|Často používané: Cent50, $1, $2, $5, $10
Zriedka používané: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
|Bankovky
|Často používané: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Centrálna banka
|Bank of Mexico
|Používatelia
Mexiko
Mexiko
