MXN - Mexické peso

Mexické peso je mena Mexiko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mexické peso je kurz MXN na USD. Kód meny pre Pesos je MXN a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Mexické peso a prevodník mien.

MXN - Mexické peso

Ako jedna z najstarších mien v Severnej Amerike, pôvodný mexický peso nasledoval dizajn španielskeho strieborného dolára a osemdielneho. Bol oficiálnym zákonným platidlom v USA (do roku 1857) a Kanade (do roku 1854). Peso bolo potomkom pôvodných ôsmich kusov, ktoré španielska vláda vydala v Mexiku, ktoré Mexiko naďalej používalo ako menu po nezávislosti. Pôvodne stabilná a bezpečná mena, inšpirovala dizajn amerického dolára, ktorý bol vydaný na parite s mexickým pesom. V roku 1993, po niekoľkých rokoch inflácie a devalvácie, Bank of Mexico zmenila svoje menové politiky a zaviedla novú menu nazvanú Nuevo Peso (Nové peso). Hodnota sa zmenila na 1 000 starých pesos, ktoré sa stali jedným Nuevo Peso. V roku 1996 sa termín 'Nuevo' zrušil a teraz sa jednoducho nazýva mexické peso (MXN).

Štatistiky Mexické peso

NázovMexické peso
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia MXNMXN na USD
Najlepší graf MXNGraf MXN na USD

Profil Mexické peso

Prezývkylana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
MinceČasto používané: Cent50, $1, $2, $5, $10
Zriedka používané: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
BankovkyČasto používané: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
Centrálna bankaBank of Mexico
Používatelia
Mexiko

Prečo vás zaujíma MXN?

Chcem...

