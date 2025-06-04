ADA - Cardano
Kód meny pre Cardano je ADA a symbol meny je ₳. Nižšie nájdete kurzy Cardano a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy ADA so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.
ADA
Informácie o Cardano
Cardano je blockchainová platforma pre tých, ktorí chcú zmeniť svet, inovátorov a vizionárov, s nástrojmi a technológiami potrebnými na vytvorenie možností pre mnohých, ako aj pre niekoľkých, a na dosiahnutie pozitívnych globálnych zmien.
Riziká pri používaní Cardano
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.
História Cardano
Cardano bolo založené v roku 2015 spoluzakladateľom Etherea Charlesom Hoskinsonom. Vývoj projektu je dohliadaný a kontrolovaný nadáciou Cardano so sídlom v Zug, Švajčiarsko. Je to najväčšia kryptomena, ktorá používa blockchain s dôkazom o podiele, ktorý je považovaný za ekologickejšiu alternatívu k protokolom s dôkazom o práci.
Relevantné odkazy
Pre viac informácií vás povzbudzujeme, aby ste navštívili nižšie uvedené odkazy.
Štatistiky Cardano
|Názov
|Cardano
|Menšia jednotka
|1/1000000 = Lovelace
|Symbol menšej jednotky
|Lovelace
Prečo vás zaujíma ADA?
Chcem...Získať API pre údaje o mene ADA pre moju firmu