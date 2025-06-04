  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. ADA

ada
ADA - Cardano

Kód meny pre Cardano je ADA a symbol meny je ₳. Nižšie nájdete kurzy Cardano a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy ADA so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.

ADA

Vyberte menu

ada
ADACardano

Informácie o Cardano
Cardano je blockchainová platforma pre tých, ktorí chcú zmeniť svet, inovátorov a vizionárov, s nástrojmi a technológiami potrebnými na vytvorenie možností pre mnohých, ako aj pre niekoľkých, a na dosiahnutie pozitívnych globálnych zmien.

Riziká pri používaní Cardano
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.

História Cardano
Cardano bolo založené v roku 2015 spoluzakladateľom Etherea Charlesom Hoskinsonom. Vývoj projektu je dohliadaný a kontrolovaný nadáciou Cardano so sídlom v Zug, Švajčiarsko. Je to najväčšia kryptomena, ktorá používa blockchain s dôkazom o podiele, ktorý je považovaný za ekologickejšiu alternatívu k protokolom s dôkazom o práci.

Relevantné odkazy
Pre viac informácií vás povzbudzujeme, aby ste navštívili nižšie uvedené odkazy.

Štatistiky Cardano

NázovCardano
Menšia jednotka1/1000000 = Lovelace
Symbol menšej jednotkyLovelace

Prečo vás zaujíma ADA?

Chcem...

Získať API pre údaje o mene ADA pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17775
GBP / EUR1.14680
USD / JPY156.430
GBP / USD1.35064
USD / CHF0.788849
USD / CAD1.36578
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671527

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%