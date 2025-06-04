  1. Domov
MUR - Maurícijská rupia

Maurícijská rupia je mena Maurícius. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Maurícijská rupia je kurz MUR na USD. Kód meny pre Rupie je MUR a symbol meny je ₨. Nižšie nájdete kurzy Maurícijská rupia a prevodník mien.

Štatistiky Maurícijská rupia

NázovMaurícijská rupia
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia MURMUR na USD
Najlepší graf MURGraf MUR na USD

Profil Maurícijská rupia

BankovkyČasto používané: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Centrálna bankaBank of Mauritius
Používatelia
Maurícius

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789775
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.323
AUD / USD0.671011

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%