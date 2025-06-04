MUR - Maurícijská rupia
Maurícijská rupia je mena Maurícius. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Maurícijská rupia je kurz MUR na USD. Kód meny pre Rupie je MUR a symbol meny je ₨. Nižšie nájdete kurzy Maurícijská rupia a prevodník mien.
Štatistiky Maurícijská rupia
|Názov
|Maurícijská rupia
|Symbol
|₨
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia MUR
|MUR na USD
|Najlepší graf MUR
|Graf MUR na USD
Profil Maurícijská rupia
|Bankovky
|Často používané: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Centrálna banka
|Bank of Mauritius
|Používatelia
Maurícius
Maurícius
