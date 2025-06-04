  1. Domov
IMP - Libra ostrova Man

Libra ostrova Man je mena Ostrov Man. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Libra ostrova Man je kurz IMP na USD. Kód meny pre Libry je IMP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Libra ostrova Man a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Libra ostrova Man

NázovLibra ostrova Man
Symbol£
Menšia jednotka1/100 = Penny
Symbol menšej jednotkyp
Najlepšia konverzia IMPIMP na USD
Najlepší graf IMPGraf IMP na USD

Profil Libra ostrova Man

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BankovkyČasto používané: £1, £5, £10, £20, £50
Používatelia
Ostrov Man

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17668
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.790013
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.306
AUD / USD0.670936

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%