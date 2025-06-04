IMP - Libra ostrova Man
Libra ostrova Man je mena Ostrov Man. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Libra ostrova Man je kurz IMP na USD. Kód meny pre Libry je IMP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Libra ostrova Man a prevodník mien.
Štatistiky Libra ostrova Man
|Názov
|Libra ostrova Man
|Symbol
|£
|Menšia jednotka
|1/100 = Penny
|Symbol menšej jednotky
|p
|Najlepšia konverzia IMP
|IMP na USD
|Najlepší graf IMP
|Graf IMP na USD
Profil Libra ostrova Man
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bankovky
|Často používané: £1, £5, £10, £20, £50
|Používatelia
Ostrov Man
Ostrov Man
Prečo vás zaujíma IMP?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre IMPZískať kurzy IMP do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene IMP pre moju firmu