LINK - Chainlink

Informácie o Chainlink
Chainlink výrazne rozširuje možnosti inteligentných zmlúv tým, že umožňuje prístup k údajom zo skutočného sveta a off-chain výpočtom, pričom zachováva bezpečnostné a spoľahlivé záruky, ktoré sú inherentné technológii blockchain.
Riziká pri používaní Chainlink
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.
História Chainlink
Chainlink bol vytvorený v roku 2017 Sergeyom Nazarovom a Steveom Ellisom, ktorí spoluautorsky napísali bielu knihu predstavujúcu protokol a sieť Chainlink spolu s profesorom Cornell University Ari Juelsom v tom istom roku. Chainlink funguje ako ""most"" medzi blockchainom a off-chain prostrediami. Sieť, ktorá poskytuje služby inteligentným zmluvám, bola oficiálne spustená v roku 2019.
Štatistiky Chainlink
|Názov
|Chainlink
|Menšia jednotka
|1/100 = N/A
|Symbol menšej jednotky
|N/A
Prečo vás zaujíma LINK?
