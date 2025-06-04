  1. Domov
LINK - Chainlink

Kód meny pre Chainlink je LINK. Nižšie nájdete kurzy Chainlink a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy LINK so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.

Informácie o Chainlink
Chainlink výrazne rozširuje možnosti inteligentných zmlúv tým, že umožňuje prístup k údajom zo skutočného sveta a off-chain výpočtom, pričom zachováva bezpečnostné a spoľahlivé záruky, ktoré sú inherentné technológii blockchain.

Riziká pri používaní Chainlink
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.

História Chainlink
Chainlink bol vytvorený v roku 2017 Sergeyom Nazarovom a Steveom Ellisom, ktorí spoluautorsky napísali bielu knihu predstavujúcu protokol a sieť Chainlink spolu s profesorom Cornell University Ari Juelsom v tom istom roku. Chainlink funguje ako ""most"" medzi blockchainom a off-chain prostrediami. Sieť, ktorá poskytuje služby inteligentným zmluvám, bola oficiálne spustená v roku 2019.

Štatistiky Chainlink

NázovChainlink
Menšia jednotka1/100 = N/A
Symbol menšej jednotkyN/A

