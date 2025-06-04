NGN - Nigérijská naira
Nigérijská naira je mena Nigéria. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nigérijská naira je kurz NGN na USD. Kód meny pre Nairy je NGN a symbol meny je ₦. Nižšie nájdete kurzy Nigérijská naira a prevodník mien.
Štatistiky Nigérijská naira
|Názov
|Nigérijská naira
|Symbol
|₦
|Menšia jednotka
|1/100 = Kobo
|Symbol menšej jednotky
|Kobo
|Najlepšia konverzia NGN
|NGN na USD
|Najlepší graf NGN
|Graf NGN na USD
Profil Nigérijská naira
|Mince
|Často používané: Kobo50, ₦1, ₦2
|Bankovky
|Často používané: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Nigérie
|Používatelia
Nigéria
Nigéria