  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. NGN

ngn
NGN - Nigérijská naira

Nigérijská naira je mena Nigéria. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nigérijská naira je kurz NGN na USD. Kód meny pre Nairy je NGN a symbol meny je ₦. Nižšie nájdete kurzy Nigérijská naira a prevodník mien.

Vyberte menu

ngn
NGNNigérijská naira

Štatistiky Nigérijská naira

NázovNigérijská naira
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Kobo
Symbol menšej jednotkyKobo
Najlepšia konverzia NGNNGN na USD
Najlepší graf NGNGraf NGN na USD

Profil Nigérijská naira

MinceČasto používané: Kobo50, ₦1, ₦2
BankovkyČasto používané: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Centrálna bankaCentrálna banka Nigérie
Používatelia
Nigéria

Prečo vás zaujíma NGN?

Chcem...

Prihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre NGNZískať kurzy NGN do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene NGN pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.549
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789705
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.317
AUD / USD0.671054

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%