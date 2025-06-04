NGN - Nigérijská naira

Nigérijská naira je mena Nigéria. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nigérijská naira je kurz NGN na USD. Kód meny pre Nairy je NGN a symbol meny je ₦. Nižšie nájdete kurzy Nigérijská naira a prevodník mien.