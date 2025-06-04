  1. Domov
SEK - Švédska koruna

Švédska koruna je mena Švédsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Švédska koruna je kurz SEK na USD. Kód meny pre Koruny je SEK a symbol meny je kr. Nižšie nájdete kurzy Švédska koruna a prevodník mien.

Raná mena vo Švédsku
Počas stredoveku sa vo Švédsku používala strieborná mena. V roku 1625 však boli zavedené medené mince a menový systém bol pretransformovaný na bimetalický štandard. V roku 1745 Švédsko pozastavilo svoj medený štandard, vydalo nevymeniteľné bankovky a zaviedlo neprevoditeľný papierový štandard. V dôsledku inflácie a vážnych ekonomických problémov sa mena devalvovala a Švédsko sa vrátilo k striebornému štandardu v roku 1776.

Od švédskeho Riksdalera po švédsku korunu
Mena používaná od 17. storočia do roku 1873 bola Riksdaler. Systém bol pomerne zložitý, s podjednotkami pozostávajúcimi z marky, öres, pennings, skillingars a runstyckens. V roku 1855 Švédsko prijalo desatinný systém, keď zaviedlo novú verziu Riksdalera: Risksdaler Riksmynt. Švédska koruna prvýkrát vznikla, keď Švédsko súhlasilo s pripojením sa k škandinávskej menovej únii v roku 1873, spolu s Dánskom a Nórskom. Všetky zapojené krajiny fixovali svoje príslušné meny voči zlatu na parite, aby vytvorili menovú stabilitu. Táto únia trvala až do prvej svetovej vojny, keď krajiny stratili svoje väzby na zlato. Švédsko si ponechalo menu koruna po rozpadnutí menovej únie.

SEK a euro
Podľa Prístupovej zmluvy z roku 1994 sa Švédsko má pripojiť k eurozóne a prijať euro. V roku 2003 sa však konalo referendum, ktoré viedlo k 56% opozícii voči pripojeniu. Stále prebieha veľká debata o tom, či by bolo v najlepšom záujme krajiny pripojiť sa, a preto sa prijatie eura oneskorilo.

Štatistiky Švédska koruna

NázovŠvédska koruna
Symbolkr
Menšia jednotka1/100 = öre (zrušené)
Symbol menšej jednotkyöre (zrušené)
Najlepšia konverzia SEKSEK na USD
Najlepší graf SEKGraf SEK na USD

Profil Švédska koruna

Prezývkyspänn, stålar, slant, bagare, bagis, pix, daler, para, lök, papp, riksdaler
MinceČasto používané: kr1, kr5, kr10
BankovkyČasto používané: kr20, kr50, kr100, kr200, kr500
Zriedka používané: kr1000
Centrálna bankaSveriges Riksbank
Používatelia
Švédsko

