  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. ETH

eth
ETH - Ethereum

Ethereum je decentralizovaný open-source blockchainový systém, ktorý má svoju vlastnú kryptomenu, Ether.Kód meny pre Ethereum je ETH a symbol meny je Ξ. Nižšie nájdete kurzy Ethereum a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy ETH so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.

Vyberte menu

eth
ETHEthereum

Informácie o Ethereu
Ethereum je otvorený prístup k digitálnym peniazom a službám priateľským k dátam pre každého – bez ohľadu na váš pôvod alebo polohu. Je to technológia postavená komunitou za kryptomenou ether (ETH) a tisíckami aplikácií, ktoré môžete dnes používať.

Riziká pri používaní Etherea
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a momentálne nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, keď boli online kryptomenové peňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.

História Etherea
Niekoľko prototypov s kódovým názvom Etherea bolo vyvinutých počas 18 mesiacov v rokoch 2014 a 2015 nadáciou Ethereum ako súčasť ich série dôkazov o koncepte. "Olympijský" bol posledný prototyp a verejná beta predbežná verzia. Olympijská sieť poskytla používateľom odmenu za chyby vo výške 25 000 Ether za testovanie limitov blockchainu Ethereum. V júli 2015 "Frontier" označil oficiálne spustenie platformy Ethereum, keď Ethereum vytvorilo svoj "genézový blok."

Relevantné odkazy
Pre viac informácií vás povzbudzujeme, aby ste navštívili nižšie uvedené odkazy.

Štatistiky Ethereum

NázovEthereum
Menšia jednotka1/1000000000000000000 = Wei
Symbol menšej jednotkyWei

Prečo vás zaujíma ETH?

Chcem...

Získať API pre údaje o mene ETH pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.623
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.790050
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.274
AUD / USD0.670780

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%