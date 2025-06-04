ETH - Ethereum
Ethereum je decentralizovaný open-source blockchainový systém, ktorý má svoju vlastnú kryptomenu, Ether.Kód meny pre Ethereum je ETH a symbol meny je Ξ. Nižšie nájdete kurzy Ethereum a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy ETH so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.
Informácie o Ethereu
Ethereum je otvorený prístup k digitálnym peniazom a službám priateľským k dátam pre každého – bez ohľadu na váš pôvod alebo polohu. Je to technológia postavená komunitou za kryptomenou ether (ETH) a tisíckami aplikácií, ktoré môžete dnes používať.
Riziká pri používaní Etherea
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a momentálne nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, keď boli online kryptomenové peňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.
História Etherea
Niekoľko prototypov s kódovým názvom Etherea bolo vyvinutých počas 18 mesiacov v rokoch 2014 a 2015 nadáciou Ethereum ako súčasť ich série dôkazov o koncepte. "Olympijský" bol posledný prototyp a verejná beta predbežná verzia. Olympijská sieť poskytla používateľom odmenu za chyby vo výške 25 000 Ether za testovanie limitov blockchainu Ethereum. V júli 2015 "Frontier" označil oficiálne spustenie platformy Ethereum, keď Ethereum vytvorilo svoj "genézový blok."
Štatistiky Ethereum
|Názov
|Ethereum
|Menšia jednotka
|1/1000000000000000000 = Wei
|Symbol menšej jednotky
|Wei
