CUP - Kubánske peso

Kubánske peso je mena Kuba. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kubánske peso je kurz CUP na USD. Kód meny pre Pesos je CUP a symbol meny je ₱. Nižšie nájdete kurzy Kubánske peso a prevodník mien.

Štatistiky Kubánske peso

NázovKubánske peso
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Centavo
Symbol menšej jednotky¢
Najlepšia konverzia CUPCUP na USD
Najlepší graf CUPGraf CUP na USD

Profil Kubánske peso

MinceČasto používané: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
BankovkyČasto používané: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Centrálna bankaCentrálna banka Kuby
Používatelia
Kuba

