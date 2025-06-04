CUP - Kubánske peso
Kubánske peso je mena Kuba. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kubánske peso je kurz CUP na USD. Kód meny pre Pesos je CUP a symbol meny je ₱. Nižšie nájdete kurzy Kubánske peso a prevodník mien.
Štatistiky Kubánske peso
|Názov
|Kubánske peso
|Symbol
|₱
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia CUP
|CUP na USD
|Najlepší graf CUP
|Graf CUP na USD
Profil Kubánske peso
|Mince
|Často používané: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Bankovky
|Často používané: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Centrálna banka
|Centrálna banka Kuby
|Používatelia
Kuba
Kuba