MNT - Mongolský tugrik
Mongolský tugrik je mena Mongolsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mongolský tugrik je kurz MNT na USD. Kód meny pre Tugriky je MNT a symbol meny je ₮. Nižšie nájdete kurzy Mongolský tugrik a prevodník mien.
Štatistiky Mongolský tugrik
|Názov
|Mongolský tugrik
|Symbol
|₮
|Menšia jednotka
|1/100 = Möngö
|Symbol menšej jednotky
|Möngö
|Najlepšia konverzia MNT
|MNT na USD
|Najlepší graf MNT
|Graf MNT na USD
Profil Mongolský tugrik
|Prezývky
|Tögrög
|Mince
|Často používané: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Bankovky
|Často používané: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Centrálna banka
|Mongolská banka
|Používatelia
Mongolsko
