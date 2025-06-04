  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. MNT

mnt
MNT - Mongolský tugrik

Mongolský tugrik je mena Mongolsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mongolský tugrik je kurz MNT na USD. Kód meny pre Tugriky je MNT a symbol meny je ₮. Nižšie nájdete kurzy Mongolský tugrik a prevodník mien.

Vyberte menu

mnt
MNTMongolský tugrik

Štatistiky Mongolský tugrik

NázovMongolský tugrik
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Möngö
Symbol menšej jednotkyMöngö
Najlepšia konverzia MNTMNT na USD
Najlepší graf MNTGraf MNT na USD

Profil Mongolský tugrik

PrezývkyTögrög
MinceČasto používané: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
BankovkyČasto používané: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Centrálna bankaMongolská banka
Používatelia
Mongolsko

Prečo vás zaujíma MNT?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre MNTZískať kurzy MNT do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene MNT pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789775
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.323
AUD / USD0.671011

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%