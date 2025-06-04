GNF - Guinejský frank
Guinejský frank je mena Guinea. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Guinejský frank je kurz GNF na USD. Kód meny pre Franky je GNF a symbol meny je FG. Nižšie nájdete kurzy Guinejský frank a prevodník mien.
Štatistiky Guinejský frank
|Názov
|Guinejský frank
|Symbol
|Frank
|Menšia jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menšej jednotky
|Centime
|Najlepšia konverzia GNF
|GNF na USD
|Najlepší graf GNF
|Graf GNF na USD
Profil Guinejský frank
|Bankovky
|Často používané: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Republiky Guinea
|Používatelia
Guinea
Guinea
Prečo vás zaujíma GNF?
