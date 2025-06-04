  1. Domov
GNF - Guinejský frank

Guinejský frank je mena Guinea. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Guinejský frank je kurz GNF na USD. Kód meny pre Franky je GNF a symbol meny je FG. Nižšie nájdete kurzy Guinejský frank a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Guinejský frank

NázovGuinejský frank
SymbolFrank
Menšia jednotka1/100 = Centime
Symbol menšej jednotkyCentime
Najlepšia konverzia GNFGNF na USD
Najlepší graf GNFGraf GNF na USD

Profil Guinejský frank

BankovkyČasto používané: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
Centrálna bankaCentrálna banka Republiky Guinea
Používatelia
Guinea

Prečo vás zaujíma GNF?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17660
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34888
USD / CHF0.790038
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670910

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%