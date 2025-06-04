BSD - Bahamský dolár
Bahamský dolár je mena Bahamy. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bahamský dolár je kurz BSD na USD. Kód meny pre Doláre je BSD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Bahamský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Bahamský dolár
|Názov
|Bahamský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia BSD
|BSD na USD
|Najlepší graf BSD
|Graf BSD na USD
Profil Bahamský dolár
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
|Bankovky
|Často používané: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrálna banka
|Centrálny bankový úrad Bahám
|Používatelia
Bahamy
Bahamy
Prečo vás zaujíma BSD?
