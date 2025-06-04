CNY - Čínsky jüan renminbi
Čínsky jüan renminbi je mena Čína. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Čínsky jüan renminbi je kurz CNY na USD. Kód meny pre Yuan Renminbi je CNY a symbol meny je ¥. Nižšie nájdete kurzy Čínsky jüan renminbi a prevodník mien.
Raná mena v Číne
S históriou viac ako 3000 rokov existovala čínska mena v starovekej a cisárskej Číne. V roku 1914 bol strieborný dolár ustanovený ako oficiálna mena Čínskej republiky, pričom v 30. rokoch boli pridané mince z medi, fen a niklu. Počas tejto doby striebro získalo na hodnote a Čína už nemohla udržať strieborný štandard. V roku 1935 bola vydaná nová mena známa ako Fǎbì.
Úvod do zlatého yuanu a čínskeho yuanu Renminbi
Zlatý yuan nahradil Fǎbì v roku 1948 v pomere 1 Zlatý yuan na 3 milióny Yuan Fǎbì. V tom istom roku bol zavedený Yuan Renminbi (často nazývaný RMB) ako spôsob, ako pomôcť stabilizovať komunistami ovládané oblasti pevninskej Číny. V roku 1955 došlo k prehodnoteniu a bol zavedený nový Yuan Renminbi v pomere 1 nový Yuan na 10 000 starých Yuan.
Renminbi na devízovom trhu
Počas príkazovej ekonomiky bol čínsky Yuan Renminbi nastavený na nerealistické výmenné hodnoty a v dôsledku toho boli zavedené prísne menové smernice. Keď sa čínska ekonomika otvorila v roku 1978, Yuan Renminbi sa používal iba na domácom trhu a zahraniční používali výmenné certifikáty; to viedlo k silnému čiernemu trhu. Od roku 1997 do 2005 čínska vláda naviazala čínsky Yuan Renminbi na americký dolár v pomere približne 8,3 CNY na 1 USD. V roku 2005 bol zavedený flexibilný mechanizmus výmenných kurzov, pričom RMB bolo prehodnotené na 8,1 Renminbi za americký dolár. Čínska vláda spustila pilotný program v roku 2009, ktorý umožnil niektorým firmám v Guangdongu a Šanghaji vykonávať obchodné a obchodné transakcie s protistranami v Hongkongu, Macau a vybraných krajinách. Program sa odvtedy rozšíril na všetky oblasti Číny a všetky medzinárodné protistrany. Čína tiež uzavrela dohody s Austráliou, Japonskom, Thajskom, Ruskom a Vietnamom, aby umožnila priamy obchod s menami, namiesto konverzie na americký dolár. Ako riadený flot, hodnota Renminbi je určená košom zahraničných mien.
Štatistiky Čínsky jüan renminbi
|Názov
|Čínsky jüan renminbi
|Symbol
|¥
|Menšia jednotka
|1/10 = Jiao
|Symbol menšej jednotky
|角
|Najlepšia konverzia CNY
|CNY na USD
|Najlepší graf CNY
|Graf CNY na USD
Profil Čínsky jüan renminbi
|Prezývky
|kuài, Mao
|Mince
|Často používané: ¥1, 5角, 1角
|Bankovky
|Často používané: ¥5, ¥10, ¥20, ¥50, ¥100, ¥1
Zriedka používané: ¥2, 2角, 5角, 1角
|Centrálna banka
|Ľudová banka Číny
|Používatelia
Čína
Čína
