IQD - Iracký dinár
Iracký dinár je mena Irak. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Iracký dinár je kurz IQD na USD. Kód meny pre Dinary je IQD a symbol meny je ع.د. Nižšie nájdete kurzy Iracký dinár a prevodník mien.
Upozornenie: IQD môže byť redenominovaný.
Počas britskej okupácie v prvej svetovej vojne bola indická rupia zavedená ako prvá oficiálna mena Iraku. V roku 1932 nahradil iracký dinár rupiu v pomere 1 dinár za 11 rupií a bol viazaný na britskú libru až do roku 1959. Následne bola väzba preložená na americký dolár v pomere 1 IQD za 2,8 USD. Po vojne v Zálive v roku 1991 nebola k dispozícii predtým používaná švajčiarska tlačová technológia, čo viedlo k tomu, že nové bankovky mali nižšiu kvalitu. Predchádzajúce verzie irackého dinára začali byť nazývané švajčiarske dináre. V dôsledku nadmerného tlačenia novej emisie vládou sa dinár rýchlo devalvoval. Nové mince a bankovky dinára boli vydané v roku 2003, aby nahradili staré Saddamove bankovky a vytvorili jednu jednotnú menu.
V roku 2010 oznámila Centrálna banka Iraku svoje plány na redenomináciu irackého dinára, aby uľahčila hotovostné transakcie. Úmyslom bolo znížiť nominálnu hodnotu bankoviek o tri nuly; ale skutočná hodnota dinára by zostala nezmenená. Hoci oznámenie uvádzalo, že zmena sa uskutoční do konca roku 2010, k žiadnej redenominácii nedošlo. Ako uviedla Centrálna banka Iraku, ich mandát je "zabezpečiť stabilitu domácich cien a podporovať stabilný konkurencieschopný trh založený na finančnom systéme." Pre viac informácií o redenominácii si prečítajte "Irak plánuje redenomináciu meny."
Štatistiky Iracký dinár
|Názov
|Iracký dinár
|Symbol
|د.ع
|Menšia jednotka
|1/1000 = fils
|Symbol menšej jednotky
|fils
|Najlepšia konverzia IQD
|IQD na USD
|Najlepší graf IQD
|Graf IQD na USD
Profil Iracký dinár
|Mince
|Často používané: د.ع25, د.ع50, د.ع100
|Bankovky
|Často používané: د.ع50, د.ع100, د.ع250, د.ع500, د.ع1000, د.ع5000, د.ع10000, د.ع25000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Iraku
|Používatelia
Irak
Irak