XDR - Zvláštne práva čerpania MMF
Zvláštne práva čerpania MMF je mena Medzinárodný menový fond (MMF). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Zvláštne práva čerpania MMF je kurz XDR na USD. Kód meny pre Špeciálne práva čerpania je XDR. Nižšie nájdete kurzy Zvláštne práva čerpania MMF a prevodník mien.
Štatistiky Zvláštne práva čerpania MMF
|Názov
|Zvláštne práva čerpania MMF
|Symbol
|Špeciálne práva čerpania
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia XDR
|XDR na USD
|Najlepší graf XDR
|Graf XDR na USD
Profil Zvláštne práva čerpania MMF
|Používatelia
Medzinárodný menový fond (MMF)
Medzinárodný menový fond (MMF)
Prečo vás zaujíma XDR?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre XDRZískať kurzy XDR do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene XDR pre moju firmu