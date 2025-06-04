  1. Domov
XDR - Zvláštne práva čerpania MMF

Zvláštne práva čerpania MMF je mena Medzinárodný menový fond (MMF). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Zvláštne práva čerpania MMF je kurz XDR na USD. Kód meny pre Špeciálne práva čerpania je XDR. Nižšie nájdete kurzy Zvláštne práva čerpania MMF a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Zvláštne práva čerpania MMF

NázovZvláštne práva čerpania MMF
SymbolŠpeciálne práva čerpania
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia XDRXDR na USD
Najlepší graf XDRGraf XDR na USD

Profil Zvláštne práva čerpania MMF

Používatelia
Medzinárodný menový fond (MMF)

Prečo vás zaujíma XDR?

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789531
USD / CAD1.36736
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670915

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%