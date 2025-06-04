  1. Domov
KPW - Severokórejský won

Severokórejský won je mena Kórea (Sever). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Severokórejský won je kurz KPW na USD. Kód meny pre won je KPW a symbol meny je ₩. Nižšie nájdete kurzy Severokórejský won a prevodník mien.

Štatistiky Severokórejský won

NázovSeverokórejský won
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Čon
Symbol menšej jednotkyČon
Najlepšia konverzia KPWKPW na USD
Najlepší graf KPWGraf KPW na USD

Profil Severokórejský won

MinceČasto používané: Čon1, Čon5, Čon10, Čon50, ₩1
BankovkyČasto používané: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Používatelia
Kórea (Sever)

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17683
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.602
GBP / USD1.34911
USD / CHF0.789885
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670949

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%