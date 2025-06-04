KPW - Severokórejský won
Severokórejský won je mena Kórea (Sever). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Severokórejský won je kurz KPW na USD. Kód meny pre won je KPW a symbol meny je ₩. Nižšie nájdete kurzy Severokórejský won a prevodník mien.
Štatistiky Severokórejský won
|Názov
|Severokórejský won
|Symbol
|₩
|Menšia jednotka
|1/100 = Čon
|Symbol menšej jednotky
|Čon
Profil Severokórejský won
|Mince
|Často používané: Čon1, Čon5, Čon10, Čon50, ₩1
|Bankovky
|Často používané: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Používatelia
Kórea (Sever)
