SBD - Šalamúnsky dolár
Šalamúnsky dolár je mena Šalamúnove ostrovy. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Šalamúnsky dolár je kurz SBD na USD. Kód meny pre Doláre je SBD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Šalamúnsky dolár a prevodník mien.
Štatistiky Šalamúnsky dolár
|Názov
|Šalamúnsky dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia SBD
|SBD na USD
|Najlepší graf SBD
|Graf SBD na USD
Profil Šalamúnsky dolár
|Používatelia
Šalamúnove ostrovy
Prečo vás zaujíma SBD?
