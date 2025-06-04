  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. SBD

sbd
SBD - Šalamúnsky dolár

Šalamúnsky dolár je mena Šalamúnove ostrovy. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Šalamúnsky dolár je kurz SBD na USD. Kód meny pre Doláre je SBD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Šalamúnsky dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

sbd
SBDŠalamúnsky dolár

Štatistiky Šalamúnsky dolár

NázovŠalamúnsky dolár
Symbol$
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia SBDSBD na USD
Najlepší graf SBDGraf SBD na USD

Profil Šalamúnsky dolár

Používatelia
Šalamúnove ostrovy

Prečo vás zaujíma SBD?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SBDZískať kurzy SBD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SBD pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.570
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789751
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670994

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%