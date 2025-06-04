BTC - Bitcoin
Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bitcoin je kurz BTC na USD. Kód meny pre Bitcoiny je BTC a symbol meny je ₿. Nižšie nájdete kurzy Bitcoin a prevodník mien.
Upozornenie: Bitcoin nie je zákonné platidlo v žiadnej krajine a nie je uznávaný ako oficiálna mena žiadnym regulačným orgánom. XE nepodporuje ani nevyjadruje názor na to, či je Bitcoin oficiálnou alebo legitímnou menou.
Informácie o Bitcoine
Bitcoin je decentralizovaná virtuálna mena. Táto mena sa vymieňa digitálne a spravuje ju peer-to-peer sieť, nie centrálna banka alebo autorita. Ponuka Bitcoinov je automatizovaná a uvoľňuje sa na ťažobné servery; s limitom 21 miliónov Bitcoinov, ktorý bude dosiahnutý do roku 2140. Každý Bitcoin je kus kódu, ktorý má svoj vlastný záznam transakcií s časovými pečiatkami. Mince sú uložené vo virtuálnej peňaženke vlastníka a môžu byť prevedené a vymenené za tovar a služby. Transakcie sú verejné a hoci sú relatívne anonymné, je možné vystopovať identity späť k reálnym osobám. Existuje debata o tom, či by sa Bitcoin mal považovať za menu, komoditu alebo hybrid oboch.
Riziká pri používaní Bitcoinov
Bitcoiny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, keď boli online peňaženky Bitcoinov kompromitované hackermi, čo viedlo k krádeži Bitcoinov.
História Bitcoinu
Bitcoin bol predstavený v roku 2009 a vytvoril ho vývojár alebo skupina vývojárov pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Pôvodne bola hodnota meny stanovená používateľmi na fórach, kým nebola založená prvá burza. Je známy ako "krypto-mena"; čo znamená, že peniaze a transakcie sú zabezpečené a kontrolované prostredníctvom šifrovaných hesiel. Od svojho uvedenia na trh získavajú Bitcoiny na popularite po celom svete, pričom viac ako 1 000 obchodníkov akceptuje túto menu.
Relevantné odkazy
Pre viac informácií o Bitcoine vás povzbudzujeme, aby ste navštívili nižšie uvedené odkazy.
Štatistiky Bitcoin
|Názov
|Bitcoin
|Symbol
|Ƀ
|Menšia jednotka
|1/100,000,000 = Satoshi
|Symbol menšej jednotky
|Satoshi
|Najlepšia konverzia BTC
|BTC na USD
|Najlepší graf BTC
|Graf BTC na USD