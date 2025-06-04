us
Hypotečná kalkulačka

Odhadnite si mesačné splátky hypotéky a naplánujte si kúpu domu v Spojených štátoch pomocou hypotekárnej kalkulačky Xe. Zadajte cenu domu, zálohu, dobu splatnosti úveru a úrokovú sadzbu a zobrazte si svoju mesačnú splátku.

Použite kalkulačku hypotekárnych sadzieb od Xe

Vyberte si svoju krajinu

Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kúpiť nehnuteľnosť, aby ste získali presné výpočty hypotéky na základe miestnych sadzieb.

Zadajte cenu domu

Pridajte cenu vášho domu, aby sme mohli vypočítať výšku vášho úveru a odhadnúť vaše mesačné splátky.

Pridať zálohu

Zadajte sumu, ktorú plánujete vložiť. To určuje výšku vašej pôžičky a mesačné splátky.

Vyberte si dobu trvania úveru

Zvoľte si dĺžku splácania hypotéky, aby ste určili mesačné splátky a celkové úroky platené v priebehu času.

Vstupná úroková sadzba

Zadajte odhadovanú úrokovú sadzbu, ktorú očakávate. To ovplyvňuje celkovú výšku úrokov zaplatených v priebehu času.

Vyberte menu odoslania

Vyberte menu, v ktorej chcete platiť, aby sa vaše mesačné náklady na hypotéku prepočítali v reálnom čase.

Výdavky započítané do nákladov na hypotéku

Cena domu: Toto je celková suma, ktorú zaplatíte za dom. Cena domu priamo ovplyvňuje výšku vášho úveru, mesačné splátky hypotéky a celkové náklady. Pri výbere domu zvážte ďalšie výdavky, ako sú dane z nehnuteľnosti, poistenie domu a náklady na uzavretie zmluvy, aby ste zostali v rámci rozpočtu.

Záloha: Pri kúpe domu budete musieť zaplatiť vopred určité percento z celkovej ceny domu, inak známe ako záloha. Vyššia záloha znižuje výšku úveru a znižuje mesačné splátky, zatiaľ čo nižšia záloha tieto náklady zvyšuje.

Úroková sadzba: Úroková sadzba je percento z výšky úveru, ktoré si od vás veriteľ účtuje za požičanie peňazí, čo ovplyvňuje, koľko platíte mesačne. Nižšia úroková sadzba znižuje celkové náklady na úver, zatiaľ čo vyššia ich zvyšuje. Úrokové sadzby môžu byť fixné počas celej doby splatnosti úveru alebo variabilné.

Doba splatnosti úveru: Doba splatnosti úveru je čas, ktorý bude potrebný na splatenie hypotekárneho úveru. Kratšia doba splatnosti, napríklad 15 rokov, bude mať vyššie mesačné splátky, ale celkovo nižšie zaplatené úroky. Dlhšia doba splatnosti, napríklad 30 rokov, však znižuje splátky hypotéky a zvyšuje celkové náklady na úroky.

Daň z nehnuteľností: Daň z nehnuteľností je vládna daň založená na hodnote vášho domu a vašej daňovej sadzbe. Pomáha financovať miestne školy, údržbu ciest, verejnú infraštruktúru a záchranné služby. Túto daň budete platiť ročne alebo ako súčasť mesačnej splátky hypotéky.

Poistenie domácnosti: Poistenie domácnosti je poistka, ktorá vás chráni pred finančnými stratami v dôsledku poškodenia, krádeže alebo poistných udalostí z zodpovednosti za škodu. Väčšina veriteľov to bude vyžadovať, aby sa uistili, že si môžete opraviť alebo vymeniť svoj dom v prípade nepredvídateľnej udalosti.

PMI: Súkromné hypotekárne poistenie sa pripočíta k vašej mesačnej splátke, ak pri kúpe domu zložíte menej ako 20 % zálohy. Toto chráni veriteľa v prípade, že nebudete môcť splácať pôžičku. Keď si vybudujete dostatočný kapitál na bývanie, budete môcť zrušiť súkromné hypotekárne poistenie.

Združenie vlastníkov domov: Majitelia domov, ktorí žijú v obytných komunitách, ako sú susedstvá, bytové komplexy alebo radové domy, platia mesačné alebo ročné poplatky združeniu vlastníkov domov. Zvyčajne sa tým pokrývajú vybavenie, údržba a ďalšie komunitné služby. Poplatky a predpisy sa líšia v závislosti od komunity.

Náklady na uzavretie zmluvy: Náklady na uzavretie zmluvy sú počiatočné poplatky, ktoré platíte pri dokončení kúpy nehnuteľnosti. Zvyčajne sa pohybujú od 2 % do 5 % z celkovej ceny domu a zahŕňajú poplatky veriteľa, poistenie vlastníctva, náklady na ohodnotenie a dane. Tieto náklady sú posledným krokom pri kúpe domu a sú splatné pri uzatvorení obchodu.



Vzorec na splácanie hypotéky

Tento vzorec vám pomôže vypočítať mesačnú splátku hypotéky iba na základe výšky úveru a úrokov. Nezahŕňa žiadne dodatočné náklady, ako sú dane z nehnuteľnosti, poistenie domu ani žiadne poplatky, ktoré by mohli zvýšiť vašu celkovú mesačnú platbu.

Ručne vypočítajte mesačné splátky hypotéky pomocou tohto vzorca:

Tu je rozpis:

M = Mesačná platba:
Toto riešite. Ak chcete začať, zhromaždite si podrobnosti o svojej pôžičke. Tieto faktory určia, koľko budete platiť mesačne.

P = Istina:
Toto je zostatok úveru alebo celková suma, ktorú stále dlhujete na hypotéke. Zostatok vášho úveru priamo ovplyvňuje vašu mesačnú splátku, úrokové náklady a hodnotu nehnuteľnosti. S klesajúcou sumou si vybudujete viac vlastníctva k vašej nehnuteľnosti.

r = Mesačná úroková sadzba:
Úroková sadzba hypotéky je ročná sadzba, ktorá sa bude platiť mesačne počas celého roka. Ak chcete zistiť mesačnú úrokovú sadzbu, vydeľte ročnú percentuálnu sadzbu počtom mesiacov v roku. Napríklad, ak je vaša ročná úroková sadzba 5 %, vyzeralo by to takto 0,05/12 = 0,004167.

n = Počet platieb:
Toto je celkový počet splátok, ktoré uskutočníte počas doby splatnosti úveru. Ak chcete zistiť celkovú sumu, vynásobte dobu splatnosti úveru v rokoch číslom 12. Napríklad, ak je doba splatnosti vášho úveru 30 rokov, vyzeralo by to takto: 30x12 = 360. To znamená, že počas doby splácania úveru uskutočníte celkovo 360 splátok.

Home loan types for the United States

Bežné typy pôžičiek

Konvenčná pôžička: Ide o konformnú pôžičku zabezpečenú súkromnými veriteľmi, ktorí vyžadujú dobrý úverový rating a akontáciu vo výške 3 % až 5 %. Ak zložíte menej ako 20 %, je potrebné súkromné hypotekárne poistenie.

Pôžička FHA: Pôžička FHA pomáha kupujúcim nehnuteľnosti po prvýkrát alebo ľuďom s nižším kreditným skóre. Vyžaduje sa minimálna záloha vo výške 3,5 % a povinné poistenie hypotéky, čo zvyšuje náklady na úver.

Pôžička VA: Pôžičky VA sú k dispozícii pre veteránov, aktívnych vojakov a niektorých manželov/manželky s podporou Ministerstva pre záležitosti veteránov. Nevyžaduje sa žiadna záloha ani PMI, ale kupujúci musia zaplatiť poplatok za financovanie.

Pôžička USDA: Pôžička USDA je vládou podporovaná pôžička dostupná pre kupujúcich, ktorí si kupujú dom vo vidieckych alebo prímestských oblastiach. Nie je potrebná žiadna záloha, ale má limity príjmu a vyžaduje sa PMI.

Jumbo hypotéky: Jumbo pôžičky presahujú štandardné limity a vyžadujú si vyššie kreditné skóre, vyššie zálohy a prísnejšie kvalifikačné požiadavky.

Ďalšie podmienky úveru

Doba splatnosti úveru: Toto sa vzťahuje na dobu, počas ktorej musíte úver splatiť v plnej výške, zvyčajne 15, 20 alebo 30 rokov. Kratšie doby splatnosti majú nižšie úrokové sadzby, ale vyššie mesačné splátky, zatiaľ čo dlhšie doby splatnosti majú nižšie mesačné splátky s vyšším celkovým úrokom.

Fixná úroková sadzba vs. variabilná úroková sadzba: Hypotéka s fixnou úrokovou sadzbou zostáva počas celej doby splatnosti rovnaká, čo zabezpečuje predvídateľné splátky. Hypotéka s nastaviteľnou úrokovou sadzbou (ARM) začína s pevnou úrokovou sadzbou a potom sa mení na základe trhových podmienok, čo spôsobuje zvyšovanie alebo znižovanie platieb.

Konformné pôžičky vs. nekonformné pôžičky: Konformné pôžičky spĺňajú pokyny stanovené spoločnosťami Fannie Mae alebo Freddie Mac. Nekonformné pôžičky nespĺňajú tieto štandardy a vyžadujú si vyššie kreditné skóre, vyššie zálohy a prísnejšie finančné požiadavky.

Ako si vybrať cenu domu, ktorú si môžete dovoliť

Bežným spôsobom odhadu ceny domu, ktorú si môžete dovoliť, je použitie pravidla 28/36. Toto usmernenie naznačuje, že maximálne 28 % vášho hrubého mesačného príjmu by malo ísť na náklady na bývanie, ako je hypotéka, daň z nehnuteľnosti a poistenie. Medzitým by vaše celkové mesačné splátky dlhov vrátane pôžičiek na auto, študentských pôžičiek a kreditných kariet mali zostať pod 36 % vášho príjmu.

Metóda 28/36

Alex zarába 6 000 dolárov mesačne pred zdanením. Na základe pravidla 28 % by jeho splátka hypotéky vrátane daní a poistenia mala byť 1 680 dolárov. S dodatočnými 800 dolármi mesačne na študentských splátkach a splátkach na auto je jeho celkový dlh 2 480 dolárov, čo prekračuje limit 36 %. Alex bude musieť pred kúpou upraviť rozpočet na bývanie alebo splatiť nejaké dlhy.

Ďalšie pravidlá cenovej dostupnosti

Pravidlo 28/36 je len jeden z prístupov. Veritelia tiež zohľadňujú pomer dlhu k príjmu (DTI), ktorý meria váš celkový mesačný dlh v porovnaní s vaším príjmom. Okrem toho faktory, ako je vaše kreditné skóre, úspory na zálohu a výdavky na životný štýl, ovplyvňujú to, čo si môžete pohodlne dovoliť.

Ďalšie kroky po výpočte splátky hypotéky

Po odhadnutí splátok hypotéky postupujte podľa týchto krokov, aby ste mohli pokračovať v kúpe nehnuteľnosti.

Krok 1: Nájdite si veriteľa. Porovnajte si možnosti úverov, úrokové sadzby a poplatky, aby ste si vybrali veriteľa, ktorý vám najviac vyhovuje.

Krok 2: Získajte predbežnú kvalifikáciu na hypotéku. Odošlite svoje základné finančné údaje, aby ste získali odhad, koľko si môžete dovoliť.

Krok 3: Začnite hľadať dom a podajte ponuku. Keď nájdete nehnuteľnosť, urobte ponuku a vyjednajte s predávajúcim najlepšiu ponuku.

Krok 4: Po prijatí vašej ponuky môžete formálne požiadať o pôžičku. Predložte potrebné dokumenty a dokončite proces schvaľovania.

Krok 5: Dokončite proces kúpy domu zaplatením zálohy a dokončením kúpy.

Často kladené otázky - hypotekárna kalkulačka Xe Spojené štáty