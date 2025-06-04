ILS - Izraelský šekel
Izraelský šekel je mena Izrael. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Izraelský šekel je kurz ILS na USD. Kód meny pre Nové šekely je ILS a symbol meny je ₪. Nižšie nájdete kurzy Izraelský šekel a prevodník mien.
Štatistiky Izraelský šekel
|Názov
|Izraelský šekel
|Symbol
|₪
|Menšia jednotka
|1/100 = Agorat
|Symbol menšej jednotky
|Agorat
|Najlepšia konverzia ILS
|ILS na USD
|Najlepší graf ILS
|Graf ILS na USD
Profil Izraelský šekel
|Mince
|Často používané: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Bankovky
|Často používané: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Centrálna banka
|Bank of Israel
|Používatelia
Izrael, Palestínske územia
Izrael, Palestínske územia
