ILS - Izraelský šekel

Izraelský šekel je mena Izrael. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Izraelský šekel je kurz ILS na USD. Kód meny pre Nové šekely je ILS a symbol meny je ₪. Nižšie nájdete kurzy Izraelský šekel a prevodník mien.

Vyberte menu

ILSIzraelský šekel

Štatistiky Izraelský šekel

NázovIzraelský šekel
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Agorat
Symbol menšej jednotkyAgorat
Najlepšia konverzia ILSILS na USD
Najlepší graf ILSGraf ILS na USD

Profil Izraelský šekel

MinceČasto používané: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
BankovkyČasto používané: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Centrálna bankaBank of Israel
Používatelia
Izrael, Palestínske územia

