XOF - Frank CFA

Frank CFA je mena Africká finančná komunita (BCEAO). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Frank CFA je kurz XOF na USD. Kód meny pre Franky je XOF a symbol meny je CFA. Nižšie nájdete kurzy Frank CFA a prevodník mien.

Štatistiky Frank CFA

NázovFrank CFA
SymbolFrank
Menšia jednotka1/100 = Centime
Symbol menšej jednotkyCentime
Najlepšia konverzia XOFXOF na USD
Najlepší graf XOFGraf XOF na USD

Profil Frank CFA

MinceČasto používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
BankovkyČasto používané: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
Centrálna bankaBanka stredoeurópskych štátov
Používatelia
Africká finančná komunita (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789298
USD / CAD1.36739
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.671024

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%