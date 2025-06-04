XOF - Frank CFA
Frank CFA je mena Africká finančná komunita (BCEAO). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Frank CFA je kurz XOF na USD. Kód meny pre Franky je XOF a symbol meny je CFA. Nižšie nájdete kurzy Frank CFA a prevodník mien.
Štatistiky Frank CFA
|Názov
|Frank CFA
|Symbol
|Frank
|Menšia jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menšej jednotky
|Centime
|Najlepšia konverzia XOF
|XOF na USD
|Najlepší graf XOF
|Graf XOF na USD
Profil Frank CFA
|Mince
|Často používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
|Bankovky
|Často používané: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Centrálna banka
|Banka stredoeurópskych štátov
|Používatelia
Africká finančná komunita (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Prečo vás zaujíma XOF?
