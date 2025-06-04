MKD - Macedónsky denár
Macedónsky denár je mena Severné Makedónia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Macedónsky denár je kurz MKD na USD. Kód meny pre Denáre je MKD a symbol meny je ден. Nižšie nájdete kurzy Macedónsky denár a prevodník mien.
Štatistiky Macedónsky denár
|Názov
|Macedónsky denár
|Symbol
|ден
|Menšia jednotka
|1/100 = Deni
|Symbol menšej jednotky
|Deni
|Najlepšia konverzia MKD
|MKD na USD
|Najlepší graf MKD
|Graf MKD na USD
Profil Macedónsky denár
|Mince
|Často používané: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Bankovky
|Často používané: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Centrálna banka
|Národná banka Republiky Makedónia
|Používatelia
Severné Makedónia
