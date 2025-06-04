  1. Domov
MKD - Macedónsky denár

Macedónsky denár je mena Severné Makedónia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Macedónsky denár je kurz MKD na USD. Kód meny pre Denáre je MKD a symbol meny je ден. Nižšie nájdete kurzy Macedónsky denár a prevodník mien.

Štatistiky Macedónsky denár

NázovMacedónsky denár
Symbolден
Menšia jednotka1/100 = Deni
Symbol menšej jednotkyDeni
Najlepšia konverzia MKDMKD na USD
Najlepší graf MKDGraf MKD na USD

Profil Macedónsky denár

MinceČasto používané: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
BankovkyČasto používané: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Centrálna bankaNárodná banka Republiky Makedónia
Používatelia
Severné Makedónia

