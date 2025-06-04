  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. TWD

twd
TWD - Nový taiwanský dolár

Nový taiwanský dolár je mena Taiwan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nový taiwanský dolár je kurz TWD na USD. Kód meny pre Nové doláre je TWD a symbol meny je NT$. Nižšie nájdete kurzy Nový taiwanský dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

twd
TWDNový taiwanský dolár

Pod japonskou nadvládou bol taiwanský jen zavedený ako mena Taiwanu v roku 1895. Obiehal spolu s japonským jenom, pričom obe meny mali rovnakú hodnotu až do pádu Japonskej ríše v roku 1945. O rok neskôr, pod vládou Čínskej republiky, nahradil taiwanský dolár (známy ako TWN) jen za paritu. Nový taiwanský dolár bol zavedený v roku 1949 v pokuse čeliť hyperinflácii. 'Starý' taiwanský dolár bol devalvovaný na extrémny výmenný kurz 4000 k 1 TWD. V roku 2000 sa nový taiwanský dolár stal oficiálnou menou Čínskej republiky.

Štatistiky Nový taiwanský dolár

NázovNový taiwanský dolár
SymbolNT$
Menšia jednotka1/10 = Jiao
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia TWDTWD na USD
Najlepší graf TWDGraf TWD na USD

Profil Nový taiwanský dolár

Prezývkykuài, máo, Taibi
MinceČasto používané: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Zriedka používané: NT$20
BankovkyČasto používané: NT$100, NT$500, NT$1000
Zriedka používané: NT$200, NT$2000
Centrálna bankaCentrálna banka Čínskej republiky (Taiwan)
Používatelia
Taiwan

Prečo vás zaujíma TWD?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre TWDZískať kurzy TWD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene TWD pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34924
USD / CHF0.789832
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670909

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%