TWD - Nový taiwanský dolár
Nový taiwanský dolár je mena Taiwan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nový taiwanský dolár je kurz TWD na USD. Kód meny pre Nové doláre je TWD a symbol meny je NT$. Nižšie nájdete kurzy Nový taiwanský dolár a prevodník mien.
Pod japonskou nadvládou bol taiwanský jen zavedený ako mena Taiwanu v roku 1895. Obiehal spolu s japonským jenom, pričom obe meny mali rovnakú hodnotu až do pádu Japonskej ríše v roku 1945. O rok neskôr, pod vládou Čínskej republiky, nahradil taiwanský dolár (známy ako TWN) jen za paritu. Nový taiwanský dolár bol zavedený v roku 1949 v pokuse čeliť hyperinflácii. 'Starý' taiwanský dolár bol devalvovaný na extrémny výmenný kurz 4000 k 1 TWD. V roku 2000 sa nový taiwanský dolár stal oficiálnou menou Čínskej republiky.
Štatistiky Nový taiwanský dolár
|Názov
|Nový taiwanský dolár
|Symbol
|NT$
|Menšia jednotka
|1/10 = Jiao
|Symbol menšej jednotky
|角
|Najlepšia konverzia TWD
|TWD na USD
|Najlepší graf TWD
|Graf TWD na USD
Profil Nový taiwanský dolár
|Prezývky
|kuài, máo, Taibi
|Mince
|Často používané: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Zriedka používané: NT$20
|Bankovky
|Často používané: NT$100, NT$500, NT$1000
Zriedka používané: NT$200, NT$2000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Čínskej republiky (Taiwan)
|Používatelia
Taiwan
Taiwan
