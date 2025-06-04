  1. Domov
FKP - Falklandská libra

Falklandská libra je mena Falklandské ostrovy (Malviny). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Falklandská libra je kurz FKP na USD. Kód meny pre Libry je FKP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Falklandská libra a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Falklandská libra

NázovFalklandská libra
Symbol£
Menšia jednotka1/100 = Penny
Symbol menšej jednotkyp
Najlepšia konverzia FKPFKP na USD
Najlepší graf FKPGraf FKP na USD

Profil Falklandská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankovkyČasto používané: £5, £10, £20, £50
Používatelia
Falklandské ostrovy (Malviny)

Prečo vás zaujíma FKP?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17653
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.627
GBP / USD1.34870
USD / CHF0.790053
USD / CAD1.36663
EUR / JPY184.276
AUD / USD0.670709

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%