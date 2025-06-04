FKP - Falklandská libra
Falklandská libra je mena Falklandské ostrovy (Malviny). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Falklandská libra je kurz FKP na USD. Kód meny pre Libry je FKP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Falklandská libra a prevodník mien.
Štatistiky Falklandská libra
|Názov
|Falklandská libra
|Symbol
|£
|Menšia jednotka
|1/100 = Penny
|Symbol menšej jednotky
|p
|Najlepšia konverzia FKP
|FKP na USD
|Najlepší graf FKP
|Graf FKP na USD
Profil Falklandská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £20, £50
|Používatelia
Falklandské ostrovy (Malviny)
Falklandské ostrovy (Malviny)
