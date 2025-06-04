LYD - Líbyjský dinár
Líbyjský dinár je mena Líbya. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Líbyjský dinár je kurz LYD na USD. Kód meny pre Dinary je LYD a symbol meny je LD. Nižšie nájdete kurzy Líbyjský dinár a prevodník mien.
Štatistiky Líbyjský dinár
|Názov
|Líbyjský dinár
|Symbol
|LD
|Menšia jednotka
|1/1000 = Dirham
|Symbol menšej jednotky
|Dirham
|Najlepšia konverzia LYD
|LYD na USD
|Najlepší graf LYD
|Graf LYD na USD
Profil Líbyjský dinár
|Bankovky
|Často používané: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Centrálna banka
|Centrálna banka Líbye
|Používatelia
Líbya
Líbya
Prečo vás zaujíma LYD?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre LYDZískať kurzy LYD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene LYD pre moju firmu