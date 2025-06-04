  1. Domov
LYD - Líbyjský dinár

Líbyjský dinár je mena Líbya. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Líbyjský dinár je kurz LYD na USD. Kód meny pre Dinary je LYD a symbol meny je LD. Nižšie nájdete kurzy Líbyjský dinár a prevodník mien.

Štatistiky Líbyjský dinár

NázovLíbyjský dinár
SymbolLD
Menšia jednotka1/1000 = Dirham
Symbol menšej jednotkyDirham
Najlepšia konverzia LYDLYD na USD
Najlepší graf LYDGraf LYD na USD

Profil Líbyjský dinár

BankovkyČasto používané: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Centrálna bankaCentrálna banka Líbye
Používatelia
Líbya

Prečo vás zaujíma LYD?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.573
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789794
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.671014

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%