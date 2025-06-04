  1. Domov
SAR - Saudskoarabský rial

Saudskoarabský rial je mena Saudská Arábia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Saudskoarabský rial je kurz SAR na USD. Kód meny pre Riyals je SAR a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Saudskoarabský rial a prevodník mien.

Pred 20. storočím sa v Arábii používali zahraničné meny ako Maria Theresa Thalers a britské zlaté suverény, pričom výmenný kurz 1 zlatého suveréna bol rovný 5 Theresa Thalers. Na začiatku 20. storočia bola vydaná oficiálna mena Hejaz Riyal.

Keď bola v roku 1932 založená Saudská Arábia, bola zavedená saudská mena Riyal. V priebehu histórie došlo k viacerým korekciám výmenného kurzu, pričom 1 riyal pôvodne zodpovedal 22 minciam qurush. V roku 1960 sa mena zmenila na 20 mincí qurush, ktoré zodpovedali 1 riyalu. V roku 1952 bola založená Saudská arabská menová agentúra (SAMA), pričom boli zavedené rôzne reformy na vytvorenie jednotného menového systému. V roku 1963 bola mena desatinná a bola zavedená nová podjednotka nazývaná halala, ktorá rozdelila riyal na 100 rovnakých častí.

Štatistiky Saudskoarabský rial

NázovSaudskoarabský rial
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Halala
Symbol menšej jednotkyHalala
Najlepšia konverzia SARSAR na USD
Najlepší graf SARGraf SAR na USD

Profil Saudskoarabský rial

MinceČasto používané: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
BankovkyČasto používané: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Centrálna bankaSaudská arabská menová agentúra
Používatelia
Saudská Arábia

Prečo vás zaujíma SAR?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.570
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789751
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670994

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%