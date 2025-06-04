SAR - Saudskoarabský rial
Saudskoarabský rial je mena Saudská Arábia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Saudskoarabský rial je kurz SAR na USD. Kód meny pre Riyals je SAR a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Saudskoarabský rial a prevodník mien.
Pred 20. storočím sa v Arábii používali zahraničné meny ako Maria Theresa Thalers a britské zlaté suverény, pričom výmenný kurz 1 zlatého suveréna bol rovný 5 Theresa Thalers. Na začiatku 20. storočia bola vydaná oficiálna mena Hejaz Riyal.
Keď bola v roku 1932 založená Saudská Arábia, bola zavedená saudská mena Riyal. V priebehu histórie došlo k viacerým korekciám výmenného kurzu, pričom 1 riyal pôvodne zodpovedal 22 minciam qurush. V roku 1960 sa mena zmenila na 20 mincí qurush, ktoré zodpovedali 1 riyalu. V roku 1952 bola založená Saudská arabská menová agentúra (SAMA), pričom boli zavedené rôzne reformy na vytvorenie jednotného menového systému. V roku 1963 bola mena desatinná a bola zavedená nová podjednotka nazývaná halala, ktorá rozdelila riyal na 100 rovnakých častí.
Štatistiky Saudskoarabský rial
|Názov
|Saudskoarabský rial
|Symbol
|﷼
|Menšia jednotka
|1/100 = Halala
|Symbol menšej jednotky
|Halala
|Najlepšia konverzia SAR
|SAR na USD
|Najlepší graf SAR
|Graf SAR na USD
Profil Saudskoarabský rial
|Mince
|Často používané: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
|Bankovky
|Často používané: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centrálna banka
|Saudská arabská menová agentúra
|Používatelia
Saudská Arábia
