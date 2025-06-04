MOP - Macajská pataca
Macajská pataca je mena Macao. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Macajská pataca je kurz MOP na USD. Kód meny pre Patacas je MOP a symbol meny je MOP$. Nižšie nájdete kurzy Macajská pataca a prevodník mien.
Štatistiky Macajská pataca
|Názov
|Macajská pataca
|Symbol
|MOP$
|Menšia jednotka
|1/10 = Ho
|Symbol menšej jednotky
|Ho
|Najlepšia konverzia MOP
|MOP na USD
|Najlepší graf MOP
|Graf MOP na USD
Profil Macajská pataca
|Mince
|Často používané: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Bankovky
|Často používané: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Používatelia
Macao
Macao
