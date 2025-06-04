  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. MOP

mop
MOP - Macajská pataca

Macajská pataca je mena Macao. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Macajská pataca je kurz MOP na USD. Kód meny pre Patacas je MOP a symbol meny je MOP$. Nižšie nájdete kurzy Macajská pataca a prevodník mien.

Vyberte menu

mop
MOPMacajská pataca

Štatistiky Macajská pataca

NázovMacajská pataca
SymbolMOP$
Menšia jednotka1/10 = Ho
Symbol menšej jednotkyHo
Najlepšia konverzia MOPMOP na USD
Najlepší graf MOPGraf MOP na USD

Profil Macajská pataca

MinceČasto používané: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
BankovkyČasto používané: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Používatelia
Macao

Prečo vás zaujíma MOP?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre MOPZískať kurzy MOP do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene MOP pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789775
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.323
AUD / USD0.671011

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%