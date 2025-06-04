BRL - Brazílsky real
Brazílsky real je mena Brazília. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Brazílsky real je kurz BRL na USD. Kód meny pre Reais je BRL a symbol meny je R$. Nižšie nájdete kurzy Brazílsky real a prevodník mien.
Štatistiky Brazílsky real
|Názov
|Brazílsky real
|Symbol
|R$
|Menšia jednotka
|1/100 = centavo
|Symbol menšej jednotky
|centavo
|Najlepšia konverzia BRL
|BRL na USD
|Najlepší graf BRL
|Graf BRL na USD
Profil Brazílsky real
|Prezývky
|Real
|Mince
|Často používané: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Bankovky
|Často používané: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Zriedka používané: R$2
|Centrálna banka
|Centrálny bankový úrad Brazílie
|Používatelia
Brazília
Brazília
