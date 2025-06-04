  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. BRL

brl
BRL - Brazílsky real

Brazílsky real je mena Brazília. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Brazílsky real je kurz BRL na USD. Kód meny pre Reais je BRL a symbol meny je R$. Nižšie nájdete kurzy Brazílsky real a prevodník mien.

Vyberte menu

brl
BRLBrazílsky real

Štatistiky Brazílsky real

NázovBrazílsky real
SymbolR$
Menšia jednotka1/100 = centavo
Symbol menšej jednotkycentavo
Najlepšia konverzia BRLBRL na USD
Najlepší graf BRLGraf BRL na USD

Profil Brazílsky real

PrezývkyReal
MinceČasto používané: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
BankovkyČasto používané: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Zriedka používané: R$2
Centrálna bankaCentrálny bankový úrad Brazílie
Používatelia
Brazília

Prečo vás zaujíma BRL?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre BRLZískať kurzy BRL do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene BRL pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17638
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34869
USD / CHF0.789907
USD / CAD1.36685
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670860

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%