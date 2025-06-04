KRW - Juhokórejský won
Juhokórejský won je mena Kórea (Južná). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Juhokórejský won je kurz KRW na USD. Kód meny pre won je KRW a symbol meny je ₩. Nižšie nájdete kurzy Juhokórejský won a prevodník mien.
V roku 1633 sa kórejský Mun, pozostávajúci z mincí z medi a bronzu, stal hlavnou menou Kórey. Mun sa používal viac ako dve storočia, kým ho v roku 1892 nenahradil Yang, prvá desatinná kórejská mena. V roku 1902 bol Won zavedený ako oficiálna mena Kórey, s výmenným kurzom 1 Won za 5 Yang. Banka Kórey bola založená v roku 1909, ale zmenila názov na Banku Joseon, keď bola Kórea o rok neskôr anektovaná Japonskom. Pod japonskou nadvládou bola Kórea nútená prijať kórejský Jen, ktorý nahradil Won v parite.
Po druhej svetovej vojne, v roku 1945, Južná Kórea zaviedla Won ako oficiálnu menu krajiny, nahrádzajúc Jen v parite. Won bol pôvodne naviazaný na americký dolár v pomere 15 Won za 1 dolár, pričom sa kurz naviazania menil viackrát až do roku 1951. V dôsledku drastického poklesu hodnoty bola mena opäť nahradená. V roku 1953 bol zavedený kórejský Hwan v pomere 1 Hwan za 100 Won. V roku 1962 bola zavedená druhá kórejská mena Won, ktorá nahradila kórejský Hwan v pomere 1 KRW za 10 Hwan. Opäť bol Won naviazaný na americký dolár, pričom sa kurz naviazania menil viackrát až do roku 1997, keď začal voľne plávať na trhu.
Štatistiky Juhokórejský won
|Názov
|Juhokórejský won
|Symbol
|₩
|Menšia jednotka
|1/100 = Jeon
|Symbol menšej jednotky
|Jeon
|Najlepšia konverzia KRW
|KRW na USD
|Najlepší graf KRW
|Graf KRW na USD
Profil Juhokórejský won
|Mince
|Často používané: ₩100, ₩500
Zriedka používané: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
|Bankovky
|Často používané: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
|Centrálna banka
|Banka Kórey
|Používatelia
Kórea (Južná)
Kórea (Južná)
