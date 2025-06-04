  1. Domov
KRW - Juhokórejský won

Juhokórejský won je mena Kórea (Južná). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Juhokórejský won je kurz KRW na USD. Kód meny pre won je KRW a symbol meny je ₩. Nižšie nájdete kurzy Juhokórejský won a prevodník mien.

V roku 1633 sa kórejský Mun, pozostávajúci z mincí z medi a bronzu, stal hlavnou menou Kórey. Mun sa používal viac ako dve storočia, kým ho v roku 1892 nenahradil Yang, prvá desatinná kórejská mena. V roku 1902 bol Won zavedený ako oficiálna mena Kórey, s výmenným kurzom 1 Won za 5 Yang. Banka Kórey bola založená v roku 1909, ale zmenila názov na Banku Joseon, keď bola Kórea o rok neskôr anektovaná Japonskom. Pod japonskou nadvládou bola Kórea nútená prijať kórejský Jen, ktorý nahradil Won v parite.

Po druhej svetovej vojne, v roku 1945, Južná Kórea zaviedla Won ako oficiálnu menu krajiny, nahrádzajúc Jen v parite. Won bol pôvodne naviazaný na americký dolár v pomere 15 Won za 1 dolár, pričom sa kurz naviazania menil viackrát až do roku 1951. V dôsledku drastického poklesu hodnoty bola mena opäť nahradená. V roku 1953 bol zavedený kórejský Hwan v pomere 1 Hwan za 100 Won. V roku 1962 bola zavedená druhá kórejská mena Won, ktorá nahradila kórejský Hwan v pomere 1 KRW za 10 Hwan. Opäť bol Won naviazaný na americký dolár, pričom sa kurz naviazania menil viackrát až do roku 1997, keď začal voľne plávať na trhu.

Štatistiky Juhokórejský won

NázovJuhokórejský won
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Jeon
Symbol menšej jednotkyJeon
Najlepšia konverzia KRWKRW na USD
Najlepší graf KRWGraf KRW na USD

Profil Juhokórejský won

MinceČasto používané: ₩100, ₩500
Zriedka používané: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
BankovkyČasto používané: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
Centrálna bankaBanka Kórey
Používatelia
Kórea (Južná)

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17683
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.602
GBP / USD1.34911
USD / CHF0.789885
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670949

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%