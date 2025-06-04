JOD - Jordánsky dinár
Jordánsky dinár je mena Jordánsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Jordánsky dinár je kurz JOD na USD. Kód meny pre Dinary je JOD a symbol meny je JD. Nižšie nájdete kurzy Jordánsky dinár a prevodník mien.
Štatistiky Jordánsky dinár
|Názov
|Jordánsky dinár
|Symbol
|Dinar
|Menšia jednotka
|1/100 = Qirsh
|Symbol menšej jednotky
|Qirsh
|Najlepšia konverzia JOD
|JOD na USD
|Najlepší graf JOD
|Graf JOD na USD
Profil Jordánsky dinár
|Mince
|Často používané: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
|Bankovky
|Často používané: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Centrálna banka
|Centrálny bank Jordánska
|Používatelia
Jordánsko
Jordánsko
