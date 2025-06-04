  1. Domov
JOD - Jordánsky dinár

Jordánsky dinár je mena Jordánsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Jordánsky dinár je kurz JOD na USD. Kód meny pre Dinary je JOD a symbol meny je JD. Nižšie nájdete kurzy Jordánsky dinár a prevodník mien.

Štatistiky Jordánsky dinár

NázovJordánsky dinár
SymbolDinar
Menšia jednotka1/100 = Qirsh
Symbol menšej jednotkyQirsh
Najlepšia konverzia JODJOD na USD
Najlepší graf JODGraf JOD na USD

Profil Jordánsky dinár

MinceČasto používané: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
BankovkyČasto používané: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
Centrálna bankaCentrálny bank Jordánska
Používatelia
Jordánsko

