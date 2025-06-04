  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. BMD

bmd
BMD - Bermudský dolár

Bermudský dolár je mena Bermudy. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bermudský dolár je kurz BMD na USD. Kód meny pre Doláre je BMD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Bermudský dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

bmd
BMDBermudský dolár

Štatistiky Bermudský dolár

NázovBermudský dolár
Symbol$
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia BMDBMD na USD
Najlepší graf BMDGraf BMD na USD

Profil Bermudský dolár

Centrálna bankaBermudská menová autorita
Používatelia
Bermudy

Prečo vás zaujíma BMD?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre BMDZískať kurzy BMD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene BMD pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17638
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34869
USD / CHF0.789907
USD / CAD1.36685
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670860

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%