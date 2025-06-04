BMD - Bermudský dolár
Bermudský dolár je mena Bermudy. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bermudský dolár je kurz BMD na USD. Kód meny pre Doláre je BMD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Bermudský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Bermudský dolár
|Názov
|Bermudský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia BMD
|BMD na USD
|Najlepší graf BMD
|Graf BMD na USD
Profil Bermudský dolár
|Centrálna banka
|Bermudská menová autorita
|Používatelia
Bermudy
Bermudy
