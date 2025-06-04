  1. Domov
KZT - Kazašské tenge

Kazašské tenge je mena Kazachstan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kazašské tenge je kurz KZT na USD. Kód meny pre Tenge je KZT a symbol meny je ₸. Nižšie nájdete kurzy Kazašské tenge a prevodník mien.

KZTKazašské tenge

Štatistiky Kazašské tenge

NázovKazašské tenge
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Tïin
Symbol menšej jednotkyTïin
Najlepšia konverzia KZTKZT na USD
Najlepší graf KZTGraf KZT na USD

Profil Kazašské tenge

MinceČasto používané: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
BankovkyČasto používané: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Centrálna bankaNárodná banka Kazachstanu
Používatelia
Kazachstan

