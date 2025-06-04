KZT - Kazašské tenge
Kazašské tenge je mena Kazachstan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kazašské tenge je kurz KZT na USD. Kód meny pre Tenge je KZT a symbol meny je ₸. Nižšie nájdete kurzy Kazašské tenge a prevodník mien.
Štatistiky Kazašské tenge
|Názov
|Kazašské tenge
|Symbol
|₸
|Menšia jednotka
|1/100 = Tïin
|Symbol menšej jednotky
|Tïin
|Najlepšia konverzia KZT
|KZT na USD
|Najlepší graf KZT
|Graf KZT na USD
Profil Kazašské tenge
|Mince
|Často používané: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Bankovky
|Často používané: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Centrálna banka
|Národná banka Kazachstanu
|Používatelia
Kazachstan
Kazachstan
Prečo vás zaujíma KZT?
