HKD - Hongkonský dolár

Hongkonský dolár je mena Hongkong. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Hongkonský dolár je kurz HKD na USD. Kód meny pre Doláre je HKD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Hongkonský dolár a prevodník mien.

Počas 19. storočia používal Hongkong rôzne zahraničné meny ako indické rupie, španielske doláre, mexické pesá a čínske mince na každodenné transakcie. Ako britská kolónia sa v roku 1825 pokúsili o štandardizáciu menového systému zavedením sterlingových mincí. Táto mena sa však ukázala ako nepopulárna a zahraničné mince naďalej cirkulovali.

V roku 1863 začala Londýnska kráľovská mincovňa vydávať mince Hongkongského dolára. Do roku 1935 bol Hongkong jedinou krajinou, ktorá zostala na striebornom štandarde. Počas japonskej okupácie bol dolár dočasne pozastavený a nahradený japonským vojenským jenom. V roku 1945 bol Hongkong znovu vydaný, pričom bol naviazaný na britskú libru v pomere 16 HKD za 1 GBP. V roku 1972 bol Hongkongský dolár znovu naviazaný na americký dolár, pričom sa kurz v nasledujúcich desaťročiach viackrát menil. V súčasnosti HKD funguje na základe prepojeného menového režimu.

Štatistiky Hongkonský dolár

NázovHongkonský dolár
SymbolHK$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia HKDHKD na USD
Najlepší graf HKDGraf HKD na USD

Profil Hongkonský dolár

BankovkyČasto používané: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
Centrálna bankaHongkongská menová autorita
Používatelia
Hongkong

