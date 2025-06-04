HKD - Hongkonský dolár
Hongkonský dolár je mena Hongkong. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Hongkonský dolár je kurz HKD na USD. Kód meny pre Doláre je HKD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Hongkonský dolár a prevodník mien.
Počas 19. storočia používal Hongkong rôzne zahraničné meny ako indické rupie, španielske doláre, mexické pesá a čínske mince na každodenné transakcie. Ako britská kolónia sa v roku 1825 pokúsili o štandardizáciu menového systému zavedením sterlingových mincí. Táto mena sa však ukázala ako nepopulárna a zahraničné mince naďalej cirkulovali.
V roku 1863 začala Londýnska kráľovská mincovňa vydávať mince Hongkongského dolára. Do roku 1935 bol Hongkong jedinou krajinou, ktorá zostala na striebornom štandarde. Počas japonskej okupácie bol dolár dočasne pozastavený a nahradený japonským vojenským jenom. V roku 1945 bol Hongkong znovu vydaný, pričom bol naviazaný na britskú libru v pomere 16 HKD za 1 GBP. V roku 1972 bol Hongkongský dolár znovu naviazaný na americký dolár, pričom sa kurz v nasledujúcich desaťročiach viackrát menil. V súčasnosti HKD funguje na základe prepojeného menového režimu.
Štatistiky Hongkonský dolár
|Názov
|Hongkonský dolár
|Symbol
|HK$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia HKD
|HKD na USD
|Najlepší graf HKD
|Graf HKD na USD
Profil Hongkonský dolár
|Bankovky
|Často používané: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
|Centrálna banka
|Hongkongská menová autorita
|Používatelia
Hongkong
Hongkong
