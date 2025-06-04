ETB - Etiópsky birr
Etiópsky birr je mena Etiópia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Etiópsky birr je kurz ETB na USD. Kód meny pre birry je ETB a symbol meny je Br. Nižšie nájdete kurzy Etiópsky birr a prevodník mien.
Štatistiky Etiópsky birr
|Názov
|Etiópsky birr
|Symbol
|Br
|Menšia jednotka
|1/100 = santim
|Symbol menšej jednotky
|santim
|Najlepšia konverzia ETB
|ETB na USD
|Najlepší graf ETB
|Graf ETB na USD
Profil Etiópsky birr
|Bankovky
|Často používané: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Centrálna banka
|Národná banka Etiópie
|Používatelia
Etiópia, Eritrea
Etiópia, Eritrea
Prečo vás zaujíma ETB?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre ETBZískať kurzy ETB do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene ETB pre moju firmu