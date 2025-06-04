  1. Domov
etb
ETB - Etiópsky birr

Etiópsky birr je mena Etiópia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Etiópsky birr je kurz ETB na USD. Kód meny pre birry je ETB a symbol meny je Br. Nižšie nájdete kurzy Etiópsky birr a prevodník mien.

Štatistiky Etiópsky birr

NázovEtiópsky birr
SymbolBr
Menšia jednotka1/100 = santim
Symbol menšej jednotkysantim
Najlepšia konverzia ETBETB na USD
Najlepší graf ETBGraf ETB na USD

Profil Etiópsky birr

BankovkyČasto používané: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Centrálna bankaNárodná banka Etiópie
Používatelia
Etiópia, Eritrea

