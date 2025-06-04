  1. Domov
PHP - Filipínske peso

Filipínske peso je mena Filipíny. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Filipínske peso je kurz PHP na USD. Kód meny pre Pesos je PHP a symbol meny je ₱. Nižšie nájdete kurzy Filipínske peso a prevodník mien.

Štatistiky Filipínske peso

NázovFilipínske peso
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Sentimo
Symbol menšej jednotkySentimo
Najlepšia konverzia PHPPHP na USD
Najlepší graf PHPGraf PHP na USD

Profil Filipínske peso

MinceČasto používané: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Zriedka používané: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
BankovkyČasto používané: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Zriedka používané: ₱5, ₱10
Centrálna bankaCentrálna banka Filipín
Používatelia
Filipíny

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.551
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789748
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.311
AUD / USD0.671064

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%