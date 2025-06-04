PHP - Filipínske peso
Filipínske peso je mena Filipíny. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Filipínske peso je kurz PHP na USD. Kód meny pre Pesos je PHP a symbol meny je ₱. Nižšie nájdete kurzy Filipínske peso a prevodník mien.
Štatistiky Filipínske peso
|Názov
|Filipínske peso
|Symbol
|₱
|Menšia jednotka
|1/100 = Sentimo
|Symbol menšej jednotky
|Sentimo
|Najlepšia konverzia PHP
|PHP na USD
|Najlepší graf PHP
|Graf PHP na USD
Profil Filipínske peso
|Mince
|Často používané: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Zriedka používané: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Bankovky
|Často používané: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Zriedka používané: ₱5, ₱10
|Centrálna banka
|Centrálna banka Filipín
|Používatelia
Filipíny
Filipíny
