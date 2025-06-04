XAF - Stredoafrický frank CFA BEAC
Stredoafrický frank CFA BEAC je mena Africká finančná komunita (BEAC). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Stredoafrický frank CFA BEAC je kurz XAF na USD. Kód meny pre Franky je XAF a symbol meny je FCFA. Nižšie nájdete kurzy Stredoafrický frank CFA BEAC a prevodník mien.
Štatistiky Stredoafrický frank CFA BEAC
|Názov
|Stredoafrický frank CFA BEAC
|Symbol
|CFA Franc BEAC
|Menšia jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menšej jednotky
|Centime
|Najlepšia konverzia XAF
|XAF na USD
|Najlepší graf XAF
|Graf XAF na USD
Profil Stredoafrický frank CFA BEAC
|Mince
|Často používané: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
|Bankovky
|Často používané: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
|Centrálna banka
|Banka stredoeurópskych štátov
|Používatelia
Africká finančná komunita (BEAC), Kamerun, Stredoafrická republika, Čad, Kongo/Brazzaville, Rovníková Guinea, Gabon
Africká finančná komunita (BEAC), Kamerun, Stredoafrická republika, Čad, Kongo/Brazzaville, Rovníková Guinea, Gabon
Prečo vás zaujíma XAF?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre XAFZískať kurzy XAF do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene XAF pre moju firmu