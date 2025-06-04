  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. XAF

xaf
XAF - Stredoafrický frank CFA BEAC

Stredoafrický frank CFA BEAC je mena Africká finančná komunita (BEAC). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Stredoafrický frank CFA BEAC je kurz XAF na USD. Kód meny pre Franky je XAF a symbol meny je FCFA. Nižšie nájdete kurzy Stredoafrický frank CFA BEAC a prevodník mien.

Vyberte menu

xaf
XAFStredoafrický frank CFA BEAC

Štatistiky Stredoafrický frank CFA BEAC

NázovStredoafrický frank CFA BEAC
SymbolCFA Franc BEAC
Menšia jednotka1/100 = Centime
Symbol menšej jednotkyCentime
Najlepšia konverzia XAFXAF na USD
Najlepší graf XAFGraf XAF na USD

Profil Stredoafrický frank CFA BEAC

MinceČasto používané: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
BankovkyČasto používané: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
Centrálna bankaBanka stredoeurópskych štátov
Používatelia
Africká finančná komunita (BEAC), Kamerun, Stredoafrická republika, Čad, Kongo/Brazzaville, Rovníková Guinea, Gabon

Prečo vás zaujíma XAF?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre XAFZískať kurzy XAF do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene XAF pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.576
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789523
USD / CAD1.36734
EUR / JPY184.339
AUD / USD0.670918

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%