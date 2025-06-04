EGP - Egyptská libra
Egyptská libra je mena Egypt. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Egyptská libra je kurz EGP na USD. Kód meny pre Libry je EGP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Egyptská libra a prevodník mien.
Pred 19. storočím sa v Egypte používali miestne razené mince kvôli absencii oficiálnej meny v krajine. V roku 1834 parlamentný návrh zákona vydal novú menu založenú na bimetalickom systéme zloženom zo zlata a striebra. Tento zákon bol vykonaný v roku 1836 a egyptská libra nahradila egyptský piastre, ktorý sa používal od doby, keď bol Egypt súčasťou Osmanskej ríše. V roku 1885 bol bimetalický štandard nahradený jediným zlatým štandardom kvôli kolísaniu hodnoty striebra.
V roku 1898 bola založená Národná banka Egypta a o rok neskôr začala vydávať prvé bankovky. Tieto bankovky boli konvertibilné na zlato až do roku 1914, keď egyptská libra prijala pevný výmenný kurz voči britskej libre. V roku 1961 bola založená Centrálna banka Egypta, ktorá dostala zodpovednosť za správu a kontrolu národnej meny. O rok neskôr Egypt opustil Sterling Area a pripevnil svoju hodnotu k americkému doláru až do roku 1989. Dnes sa výmenný kurz egyptskej libry kolíše, pričom je úzko riadený centrálnou bankou.
Štatistiky Egyptská libra
|Názov
|Egyptská libra
|Symbol
|£
|Menšia jednotka
|1/100 = piastra
|Symbol menšej jednotky
|Pt
|Najlepšia konverzia EGP
|EGP na USD
|Najlepší graf EGP
|Graf EGP na USD
Profil Egyptská libra
|Mince
|Často používané: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
|Bankovky
|Často používané: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
|Centrálna banka
|Centrálny bank Egypta
|Používatelia
Egypt, Gaza
