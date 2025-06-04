  1. Domov
egp
EGP - Egyptská libra

Egyptská libra je mena Egypt. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Egyptská libra je kurz EGP na USD. Kód meny pre Libry je EGP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Egyptská libra a prevodník mien.

egp
EGPEgyptská libra

Pred 19. storočím sa v Egypte používali miestne razené mince kvôli absencii oficiálnej meny v krajine. V roku 1834 parlamentný návrh zákona vydal novú menu založenú na bimetalickom systéme zloženom zo zlata a striebra. Tento zákon bol vykonaný v roku 1836 a egyptská libra nahradila egyptský piastre, ktorý sa používal od doby, keď bol Egypt súčasťou Osmanskej ríše. V roku 1885 bol bimetalický štandard nahradený jediným zlatým štandardom kvôli kolísaniu hodnoty striebra.

V roku 1898 bola založená Národná banka Egypta a o rok neskôr začala vydávať prvé bankovky. Tieto bankovky boli konvertibilné na zlato až do roku 1914, keď egyptská libra prijala pevný výmenný kurz voči britskej libre. V roku 1961 bola založená Centrálna banka Egypta, ktorá dostala zodpovednosť za správu a kontrolu národnej meny. O rok neskôr Egypt opustil Sterling Area a pripevnil svoju hodnotu k americkému doláru až do roku 1989. Dnes sa výmenný kurz egyptskej libry kolíše, pričom je úzko riadený centrálnou bankou.

Štatistiky Egyptská libra

NázovEgyptská libra
Symbol£
Menšia jednotka1/100 = piastra
Symbol menšej jednotkyPt
Najlepšia konverzia EGPEGP na USD
Najlepší graf EGPGraf EGP na USD

Profil Egyptská libra

MinceČasto používané: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
BankovkyČasto používané: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
Centrálna bankaCentrálny bank Egypta
Používatelia
Egypt, Gaza

