  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. HRK

hrk
HRK - Chorvátska kuna

Chorvátska kuna je mena Chorvátsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Chorvátska kuna je kurz HRK na USD. Kód meny pre Kuny je HRK a symbol meny je kn. Nižšie nájdete kurzy Chorvátska kuna a prevodník mien.

Chorvátska kuna (HRK) bola nahradená eurom (EUR) 1. januára 2013. Kuna už nie je akceptovaná ako zákonné platidlo od 14. januára 2023.

Vyberte menu

hrk
HRKChorvátska kuna (zastarané)

Štatistiky Chorvátska kuna

NázovChorvátska kuna
Symbolkn
Menšia jednotka1/100 = lipa
Symbol menšej jednotkylp
Najlepšia konverzia HRKHRK na USD
Najlepší graf HRKGraf HRK na USD

Profil Chorvátska kuna

MinceČasto používané: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Zriedka používané: lp1, lp2, kn25
BankovkyČasto používané: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Centrálna bankaChorvátska národná banka
Používatelia
Chorvátsko

Prečo vás zaujíma HRK?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre HRKZískať kurzy HRK do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene HRK pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17660
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34888
USD / CHF0.790038
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670910

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%