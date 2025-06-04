HRK - Chorvátska kuna
Chorvátska kuna je mena Chorvátsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Chorvátska kuna je kurz HRK na USD. Kód meny pre Kuny je HRK a symbol meny je kn. Nižšie nájdete kurzy Chorvátska kuna a prevodník mien.
Chorvátska kuna (HRK) bola nahradená eurom (EUR) 1. januára 2013. Kuna už nie je akceptovaná ako zákonné platidlo od 14. januára 2023.
Štatistiky Chorvátska kuna
|Názov
|Chorvátska kuna
|Symbol
|kn
|Menšia jednotka
|1/100 = lipa
|Symbol menšej jednotky
|lp
|Najlepšia konverzia HRK
|HRK na USD
|Najlepší graf HRK
|Graf HRK na USD
Profil Chorvátska kuna
|Mince
|Často používané: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Zriedka používané: lp1, lp2, kn25
|Bankovky
|Často používané: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Centrálna banka
|Chorvátska národná banka
|Používatelia
Chorvátsko
Chorvátsko
