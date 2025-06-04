PGK - Papuánska kina
Papuánska kina je mena Papua Nová Guinea. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Papuánska kina je kurz PGK na USD. Kód meny pre Kina je PGK a symbol meny je K. Nižšie nájdete kurzy Papuánska kina a prevodník mien.
Štatistiky Papuánska kina
|Názov
|Papuánska kina
|Symbol
|K
|Menšia jednotka
|1/100 = Toea
|Symbol menšej jednotky
|Toea
|Najlepšia konverzia PGK
|PGK na USD
|Najlepší graf PGK
|Graf PGK na USD
Profil Papuánska kina
|Mince
|Často používané: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Bankovky
|Často používané: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Centrálna banka
|Banka Papua Nová Guinea
|Používatelia
Papua Nová Guinea
Prečo vás zaujíma PGK?
