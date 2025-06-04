  1. Domov
PGK - Papuánska kina

Papuánska kina je mena Papua Nová Guinea. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Papuánska kina je kurz PGK na USD. Kód meny pre Kina je PGK a symbol meny je K. Nižšie nájdete kurzy Papuánska kina a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Papuánska kina

NázovPapuánska kina
SymbolK
Menšia jednotka1/100 = Toea
Symbol menšej jednotkyToea
Najlepšia konverzia PGKPGK na USD
Najlepší graf PGKGraf PGK na USD

Profil Papuánska kina

MinceČasto používané: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
BankovkyČasto používané: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Centrálna bankaBanka Papua Nová Guinea
Používatelia
Papua Nová Guinea

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.551
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789748
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.311
AUD / USD0.671064

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%