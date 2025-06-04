PGK - Papuánska kina

Papuánska kina je mena Papua Nová Guinea. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Papuánska kina je kurz PGK na USD. Kód meny pre Kina je PGK a symbol meny je K. Nižšie nájdete kurzy Papuánska kina a prevodník mien.