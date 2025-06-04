VEF - Venezuelský bolívar
Venezuelský bolívar je mena Venezuela. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Venezuelský bolívar je kurz VEF na USD. Kód meny pre Bolívares je VEF a symbol meny je Bs. Nižšie nájdete kurzy Venezuelský bolívar a prevodník mien.
Upozornenie: Bolívar Fuerte má dva oficiálne kurzy.
V máji 2017 vláda Venezuely zmenila svoj viacúrovňový oficiálny systém výmenného kurzu, ako oznámila vláda v marci 2016.
„Základné“ tovary sa vymieňajú za fixný stredový trhový kurz 9.9875 VEF/USD. Tento kurz sa nazýva „DIPRO“. Venezuelská vláda rozhoduje, aké „základné“ tovary spĺňajú podmienky pre tento kurz. Zahŕňajú dovoz pre sektory súvisiace s potravinami a liekmi, ale aj niektoré spoločnosti v ropnom sektore.
Dovoz, ktorý vláda označila ako „nepodstatný“, podlieha novému systému nazvanému „DICOM“, kde sa kurz má v priebehu času meniť. Dňa 7. novembra 2017 bol stredový trhový kurz systému DICOM 3,340.819 VEF/USD. Kurzy DICOM sú zverejňované venezuelskou centrálnou bankou pod TIPO DE CAMBIO tu: http://www.bcv.org.ve/ alebo tu: https://www.dicom.gob.ve/
Vzhľadom na vysokú infláciu vo Venezuele v posledných rokoch je na trhu vysoký dopyt po amerických dolároch (USD). Avšak oficiálny prístup k americkým dolárom vo Venezuele je obmedzený, čo viedlo k tretiemu (neoficiálnemu) čiernemu trhu s výmenným kurzom okolo 40,000 VEF/USD (november 2017). Čierny trh sa v poslednom roku rýchlo zvýšil (január 2016: 833, jún 2016: 997, január 2017: 3164, jún 2017: 6112).
Situácia vo Venezuele sa rýchlo vyvíja a XE na webovej stránke a v našich aplikáciách zobrazuje iba kurz DIPRO.
Štatistiky Venezuelský bolívar
|Názov
|Venezuelský bolívar
|Symbol
|Bs.
|Menšia jednotka
|1/100 = céntimo
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia VEF
|VEF na USD
|Najlepší graf VEF
|Graf VEF na USD
Profil Venezuelský bolívar
|Prezývky
|bolo(s), luca(s)
|Mince
|Často používané: 10¢, 25¢, 50¢, Bs.1
Zriedka používané: 5¢, 1¢, 12.5¢
|Bankovky
|Často používané: Bs.2, Bs.5, Bs.10, Bs.20, Bs.50, Bs.100
|Centrálna banka
|Centrálna banka Venezuely
|Používatelia
Venezuela
