VEF - Venezuelský bolívar

Venezuelský bolívar je mena Venezuela. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Venezuelský bolívar je kurz VEF na USD. Kód meny pre Bolívares je VEF a symbol meny je Bs. Nižšie nájdete kurzy Venezuelský bolívar a prevodník mien.

Upozornenie: Bolívar Fuerte má dva oficiálne kurzy.

VEFVenezuelský bolívar (zastarané)

V máji 2017 vláda Venezuely zmenila svoj viacúrovňový oficiálny systém výmenného kurzu, ako oznámila vláda v marci 2016.

„Základné“ tovary sa vymieňajú za fixný stredový trhový kurz 9.9875 VEF/USD. Tento kurz sa nazýva „DIPRO“. Venezuelská vláda rozhoduje, aké „základné“ tovary spĺňajú podmienky pre tento kurz. Zahŕňajú dovoz pre sektory súvisiace s potravinami a liekmi, ale aj niektoré spoločnosti v ropnom sektore.

Dovoz, ktorý vláda označila ako „nepodstatný“, podlieha novému systému nazvanému „DICOM“, kde sa kurz má v priebehu času meniť. Dňa 7. novembra 2017 bol stredový trhový kurz systému DICOM 3,340.819 VEF/USD. Kurzy DICOM sú zverejňované venezuelskou centrálnou bankou pod TIPO DE CAMBIO tu: http://www.bcv.org.ve/ alebo tu: https://www.dicom.gob.ve/

Vzhľadom na vysokú infláciu vo Venezuele v posledných rokoch je na trhu vysoký dopyt po amerických dolároch (USD). Avšak oficiálny prístup k americkým dolárom vo Venezuele je obmedzený, čo viedlo k tretiemu (neoficiálnemu) čiernemu trhu s výmenným kurzom okolo 40,000 VEF/USD (november 2017). Čierny trh sa v poslednom roku rýchlo zvýšil (január 2016: 833, jún 2016: 997, január 2017: 3164, jún 2017: 6112).

Situácia vo Venezuele sa rýchlo vyvíja a XE na webovej stránke a v našich aplikáciách zobrazuje iba kurz DIPRO.

Štatistiky Venezuelský bolívar

NázovVenezuelský bolívar
SymbolBs.
Menšia jednotka1/100 = céntimo
Symbol menšej jednotky¢
Najlepšia konverzia VEFVEF na USD
Najlepší graf VEFGraf VEF na USD

Profil Venezuelský bolívar

Prezývkybolo(s), luca(s)
MinceČasto používané: 10¢, 25¢, 50¢, Bs.1
Zriedka používané: 5¢, 1¢, 12.5¢
BankovkyČasto používané: Bs.2, Bs.5, Bs.10, Bs.20, Bs.50, Bs.100
Centrálna bankaCentrálna banka Venezuely
Používatelia
Venezuela

