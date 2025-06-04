  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. XLM

xlm
XLM - Stellar Lumen

Kód meny pre Lumens je XLM a symbol meny je *. Nižšie nájdete kurzy Stellar Lumen a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy XLM so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.

Vyberte menu

xlm
XLMStellar Lumen

Informácie o Stellar Lumens
Stellar je open-source sieť pre meny a platby. Stellar umožňuje vytvárať, posielať a obchodovať s digitálnymi reprezentáciami všetkých foriem peňazí—dolárov, pesos, bitcoinov, prakticky čohokoľvek. Je navrhnutý tak, aby všetky finančné systémy sveta mohli spolupracovať na jednej sieti.

Riziká pri používaní Uniswap
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a momentálne nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky kompromitované hackermi, čo viedlo k veľkým krádežiam.

História Uniswap
V roku 2014, Jed McCaleb, zakladateľ Mt. Gox a spoluzakladateľ Ripple, spustil sieťový systém Stellar s bývalou právničkou Joyce Kim. Pred oficiálnym spustením McCaleb vytvoril webovú stránku s názvom "Secret Bitcoin Project" hľadajúc alfa testerov. Nezisková organizácia Stellar Development Foundation bola vytvorená v spolupráci s generálnym riaditeľom Stripe Patrickom Collisonom a projekt bol oficiálne spustený v júli. Stellar získal 3 milióny dolárov v počiatočnom financovaní od Stripe. Stellar bol vydaný ako decentralizovaná platobná sieť a protokol s natívnou menou, stellar. Pri svojom spustení mala sieť 100 miliárd stellarov. 25 percent z nich by bolo poskytnutých iným neziskovým organizáciám pracujúcim na finančnej inklúzii. Stripe získal 2 percentá alebo 2 miliardy z počiatočných stellarov výmenou za svoju investíciu. Kryptomena, pôvodne známa ako stellar, bola neskôr nazvaná Lumens alebo XLM. V auguste 2014 oznámila Mercado Bitcoin, prvá brazílska bitcoinová burza, že bude používať sieť Stellar. Do januára 2015 mal Stellar približne 3 milióny registrovaných používateľských účtov na svojej platforme a jeho trhová kapitalizácia bola takmer 15 miliónov dolárov.

Relevantné odkazy
Pre viac informácií vás povzbudzujeme, aby ste navštívili odkazy nižšie.

Štatistiky Stellar Lumen

NázovStellar Lumen
Menšia jednotka1/10000000 = stroop
Symbol menšej jednotkystroop

Prečo vás zaujíma XLM?

Chcem...

Získať API pre údaje o mene XLM pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17752
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.541
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789305
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.671025

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%