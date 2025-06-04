XLM - Stellar Lumen
Kód meny pre Lumens je XLM a symbol meny je *. Nižšie nájdete kurzy Stellar Lumen a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy XLM so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.
Informácie o Stellar Lumens
Stellar je open-source sieť pre meny a platby. Stellar umožňuje vytvárať, posielať a obchodovať s digitálnymi reprezentáciami všetkých foriem peňazí—dolárov, pesos, bitcoinov, prakticky čohokoľvek. Je navrhnutý tak, aby všetky finančné systémy sveta mohli spolupracovať na jednej sieti.
Riziká pri používaní Uniswap
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a momentálne nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky kompromitované hackermi, čo viedlo k veľkým krádežiam.
História Uniswap
V roku 2014, Jed McCaleb, zakladateľ Mt. Gox a spoluzakladateľ Ripple, spustil sieťový systém Stellar s bývalou právničkou Joyce Kim. Pred oficiálnym spustením McCaleb vytvoril webovú stránku s názvom "Secret Bitcoin Project" hľadajúc alfa testerov. Nezisková organizácia Stellar Development Foundation bola vytvorená v spolupráci s generálnym riaditeľom Stripe Patrickom Collisonom a projekt bol oficiálne spustený v júli. Stellar získal 3 milióny dolárov v počiatočnom financovaní od Stripe. Stellar bol vydaný ako decentralizovaná platobná sieť a protokol s natívnou menou, stellar. Pri svojom spustení mala sieť 100 miliárd stellarov. 25 percent z nich by bolo poskytnutých iným neziskovým organizáciám pracujúcim na finančnej inklúzii. Stripe získal 2 percentá alebo 2 miliardy z počiatočných stellarov výmenou za svoju investíciu. Kryptomena, pôvodne známa ako stellar, bola neskôr nazvaná Lumens alebo XLM. V auguste 2014 oznámila Mercado Bitcoin, prvá brazílska bitcoinová burza, že bude používať sieť Stellar. Do januára 2015 mal Stellar približne 3 milióny registrovaných používateľských účtov na svojej platforme a jeho trhová kapitalizácia bola takmer 15 miliónov dolárov.
Štatistiky Stellar Lumen
|Názov
|Stellar Lumen
|Menšia jednotka
|1/10000000 = stroop
|Symbol menšej jednotky
|stroop
