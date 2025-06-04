  1. Domov
PAB - Panamská balboa

Panamská balboa je mena Panama. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Panamská balboa je kurz PAB na USD. Kód meny pre Balboa je PAB a symbol meny je B/.. Nižšie nájdete kurzy Panamská balboa a prevodník mien.

Štatistiky Panamská balboa

NázovPanamská balboa
SymbolB/.
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia PABPAB na USD
Najlepší graf PABGraf PAB na USD

Profil Panamská balboa

Používatelia
Panama

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.551
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789748
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.311
AUD / USD0.671064

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%