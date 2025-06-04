PAB - Panamská balboa
Panamská balboa je mena Panama. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Panamská balboa je kurz PAB na USD. Kód meny pre Balboa je PAB a symbol meny je B/.. Nižšie nájdete kurzy Panamská balboa a prevodník mien.
Štatistiky Panamská balboa
|Názov
|Panamská balboa
|Symbol
|B/.
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia PAB
|PAB na USD
|Najlepší graf PAB
|Graf PAB na USD
Profil Panamská balboa
|Používatelia
Panama
Panama
Prečo vás zaujíma PAB?
