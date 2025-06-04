  1. Domov
TZS - Tanzánsky šiling

Tanzánsky šiling je mena Tanzánia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tanzánsky šiling je kurz TZS na USD. Kód meny pre šilingy je TZS a symbol meny je TSh. Nižšie nájdete kurzy Tanzánsky šiling a prevodník mien.

Štatistiky Tanzánsky šiling

NázovTanzánsky šiling
Symbolšiling
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia TZSTZS na USD
Najlepší graf TZSGraf TZS na USD

Profil Tanzánsky šiling

MinceČasto používané: Cent5, Cent10, Cent20, šiling1, šiling5, šiling10, šiling20, šiling50, šiling100, šiling200
BankovkyČasto používané: šiling500, šiling1000, šiling2000, šiling5000, šiling10000
Centrálna bankaBanka Tanzánie
Používatelia
Tanzánia

