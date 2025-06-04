TZS - Tanzánsky šiling
Tanzánsky šiling je mena Tanzánia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tanzánsky šiling je kurz TZS na USD. Kód meny pre šilingy je TZS a symbol meny je TSh. Nižšie nájdete kurzy Tanzánsky šiling a prevodník mien.
Štatistiky Tanzánsky šiling
|Názov
|Tanzánsky šiling
|Symbol
|šiling
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia TZS
|TZS na USD
|Najlepší graf TZS
|Graf TZS na USD
Profil Tanzánsky šiling
|Mince
|Často používané: Cent5, Cent10, Cent20, šiling1, šiling5, šiling10, šiling20, šiling50, šiling100, šiling200
|Bankovky
|Často používané: šiling500, šiling1000, šiling2000, šiling5000, šiling10000
|Centrálna banka
|Banka Tanzánie
|Používatelia
Tanzánia
