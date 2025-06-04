THB - Thajský baht
Thajský baht je mena Thajsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Thajský baht je kurz THB na USD. Kód meny pre Baht je THB a symbol meny je ฿. Nižšie nájdete kurzy Thajský baht a prevodník mien.
Upozornenie: Mena THB uvedená nižšie je medzinárodná (off-shore) sadzba. Sadzby používané v Thajsku sa môžu líšiť.
Raná mena v Thajsku
Štandardizované továrensky razené mince a bankovky boli oficiálne vydané po prvýkrát v Thajsku počas éry Rattankosin; s papierovými peniazmi, ktoré sa objavili vo forme kráľovských zmeniek v roku 1853. To bolo čoskoro nasledované bankovkami vydanými zahraničnými bankami. V roku 1857 Thajsko získalo svoj prvý raziaci stroj a thajské strieborné mince sa začali raziť v oblasti. Razba mincí bola zjednodušená v roku 1897, keď bolo 11 nominálnych hodnôt zjednodušených na dve (satang a baht) v rámci desiatkového strieborného štandardného systému.
Úvod do thajského bahtu
Až do roku 1880 bol thajský baht fixovaný na britskú libru v pomere 8 TBH k 1 GBP. Tento kurz sa niekoľkokrát zmenil, kým sa baht opäť nepripojil k japonskému jenu v parite počas druhej svetovej vojny. Po vojne sa mena zmenila na 20,8 bahtu za 1 americký dolár, potom na 20 bahtov za americký dolár v roku 1978 a na 25 bahtov v roku 1984.
Finančná kríza
V roku 1997 sa Thajsko dostalo do finančnej krízy. Baht stratil polovicu svojej hodnoty, čo viedlo k prijatiu režimu plávajúceho výmenného kurzu. Od ekonomického kolapsu sa thajský baht stabilizoval.
Neoficiálne sa thajský baht používa v Laose, Kambodži a Mjanmarsku.
Štatistiky Thajský baht
|Názov
|Thajský baht
|Symbol
|฿
|Menšia jednotka
|1/100 = Satang
|Symbol menšej jednotky
|Satang
|Najlepšia konverzia THB
|THB na USD
|Najlepší graf THB
|Graf THB na USD
Profil Thajský baht
|Bankovky
|Často používané: ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
|Centrálna banka
|Bank of Thailand
|Používatelia
Thajsko
