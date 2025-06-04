  1. Domov
KES - Kenský šiling

Kenský šiling je mena Keňa. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kenský šiling je kurz KES na USD. Kód meny pre šilingy je KES a symbol meny je KSh. Nižšie nájdete kurzy Kenský šiling a prevodník mien.

Vyberte menu

KESKenský šiling

Štatistiky Kenský šiling

NázovKenský šiling
SymbolKSh
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyc
Najlepšia konverzia KESKES na USD
Najlepší graf KESGraf KES na USD

Profil Kenský šiling

PrezývkyBob
MinceČasto používané: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Zriedka používané: c50, c40
BankovkyČasto používané: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Zriedka používané: KSh10, KSh20
Centrálna bankaCentrálny banky Kene
Používatelia
Keňa

Prečo vás zaujíma KES?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17683
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789933
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.312
AUD / USD0.671030

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%