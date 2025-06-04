KES - Kenský šiling
Kenský šiling je mena Keňa. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kenský šiling je kurz KES na USD. Kód meny pre šilingy je KES a symbol meny je KSh. Nižšie nájdete kurzy Kenský šiling a prevodník mien.
Štatistiky Kenský šiling
|Názov
|Kenský šiling
|Symbol
|KSh
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|c
|Najlepšia konverzia KES
|KES na USD
|Najlepší graf KES
|Graf KES na USD
Profil Kenský šiling
|Prezývky
|Bob
|Mince
|Často používané: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Zriedka používané: c50, c40
|Bankovky
|Často používané: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Zriedka používané: KSh10, KSh20
|Centrálna banka
|Centrálny banky Kene
|Používatelia
Keňa
Keňa
