stn
STN - Svätotomášska dobra

Svätotomášska dobra je mena São Tomé a Príncipe. Kód meny pre Dobras je STN a symbol meny je Db. Nižšie nájdete kurzy Svätotomášska dobra a prevodník mien.

Štatistiky Svätotomášska dobra

NázovSvätotomášska dobra
SymbolDb
Menšia jednotka1/100 = cêntimo
Symbol menšej jednotkycêntimo

Profil Svätotomášska dobra

MinceČasto používané: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
BankovkyČasto používané: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Používatelia
São Tomé a Príncipe

