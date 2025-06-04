STN - Svätotomášska dobra
Svätotomášska dobra je mena São Tomé a Príncipe. Kód meny pre Dobras je STN a symbol meny je Db. Nižšie nájdete kurzy Svätotomášska dobra a prevodník mien.
Štatistiky Svätotomášska dobra
|Názov
|Svätotomášska dobra
|Symbol
|Db
|Menšia jednotka
|1/100 = cêntimo
|Symbol menšej jednotky
|cêntimo
Profil Svätotomášska dobra
|Mince
|Často používané: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Bankovky
|Často používané: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Používatelia
São Tomé a Príncipe
São Tomé a Príncipe
